Tähän asti Eksote on kieltäytynyt maksamasta korvauksia yksityisille palveluntuottajille ylimääräisistä koronaepidemian torjumiseen liittyvistä kustannuksista. Oikaisuvaatimuksia päätöksestä tehtiin yhdeksän. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee korvaamaan kustannukset.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja yksityiset sote-yritykset saattavat päästä sopuun suojamaskien ja muiden koronaturvallisuutta lisäävien varusteiden korvaamisesta.

Tähän asti Eksote on kieltäytynyt maksamasta korvauksia yksityisille palveluntuottajille.

Eteläkarjalaiset yksityiset sote-yritykset ovat hakeneet syksyn aikana korvauksia maskien käytöstä johtuviin kuluihinsa. Lisäksi osa yksityisistä palveluntuottajista on esittänyt hinnankorotusta Eksoten kanssa solmittuihin sopimuksiin perustellen niitä lisääntyneillä suojavarustekustannuksilla.

Toimitusjohtaja Timo Sakselan marraskuussa tekemän päätöksen mukaan Eksote ei aio korvata yksityisten yritysten maskikustannuksia.

Ministeriö puuttui asiaan

Ääni kellossa voi vielä vaihtua.

Toimitusjohtajan päätös saattaa muuttua ainakin osittain, sillä sosiaali- ja terveysministeriö suositteli viime viikolla, että kunnat kompensoivat yksityisille palveluntuottajilleen ne ylimääräiset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet koronaepidemian torjunnassa käytetyistä aineista ja tarvikkeista.

Ministeriö on lähettänyt kunnille kuntainfon, jossa se kehottaa kuntia neuvottelemaan yksityisten palveluntuottajiensa kanssa korvaamiskäytännöistä, jos niistä ei vielä ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole palvelutuotantosopimuksissa yksiselitteistä mainintaa.

Oikaisuvaatimukset käsitellään joulun jälkeen

Sakselan päätöksen valitusaika päättyi tiistaina ja oikaisuvaatimuksia jätettiin yhdeksän.

Etelä-Saimaa ei tavoittanut lomalla ollut toimitusjohtajaa vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen. Eksoten lakimies Mari Kähkönen kertoo sähköpostiviestissään, että oikaisuvaatimusten käsittely alkaa joulun jälkeen.

– Joulun jälkeen käymme oikaisuvaatimukset läpi ja uusin STM:n kuntainfo otetaan päätösharkinnassa huomioon, Kähkönen kirjoittaa.

Ministeriön viestin taustalla on se, että hallitus on jakanut kunnille ja sairaanhoitopiireille paljon rahaa koronan hoidosta johtuviin kustannuksiin ja lisää on luvassa ensi vuonnakin.

Kiistaa ei ole vain Etelä-Karjalassa, sillä sama ongelma on ollut esillä muissakin sote-piireissä, myös Etelä-Karjalan naapurimaakunnissa.

Etelä-Savossa vihreää valoa korvauksille

Suomen yrittäjät on kirjelmöinyt asiasta hallitukselle ja viittaa sosiaali- ja terveysministeriön huhtikuussa ja kesäkuussa antamiin ohjeisiin.

Ohjeista huolimatta lakisääteistä velvoitetta sairaanhoitopiireillä ei ole.

Kesäkuussa annetun ohjeistuksen mukaan kustannusten korvaaminen perustuu palvelun yritysten ja sairaanhoitopiirien välisiin sopimuksiin. Suoraa korvausvelvoitetta siinä ei ole.

Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtarin mukaan yrittäjäyhdistys seuraa Eksoten tulevaa päätöksentekoa.

– Etelä-Savossa on jo näytetty vihreää valoa korvauksille, Holtari kertoi.

Etelä-Karjalassa oikaisuvaatimuksen ovat jättäneet Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry, Mehiläinen, Lappeenrannan Vanhainkotiyhdistys, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, Satakielen laulu ry, Neuroliitto ry, Esperi care, Savitaipaleen Vanhaintuki ry, Humana hoiva ja Attendo.

Vaatimuksissa ei mainita korvaussummia. Etelä-Saimaa on aiemmin kertonut, että yksittäisten yritysten korvaussummat ovat liikkuneet tuhansissa euroissa.