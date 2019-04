Pörssiyhtiö innostui upouudesta lappeenrantalaisesta startup-yrityksestä niin, että sijoitti siihen puoli miljoonaa — Ari Piispasen perustama Soletair Power on kehittänyt menetelmän, joka kerää kiinteistöissä syntyvän hiilidioksidin ja muuttaa sen polttoaineeksi

Soletair Powerin lappeenrantalainen perustaja Ari Piispanen on ollut käynnistämässä montaa menestystarinaa. Piispanen on keksijä ja ideatykki, joka on perustanut 10 yritystä ja jonka nimissä on yli 30 patenttia.