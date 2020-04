Etelä-Karjalan tartuntatilanteessa ei muutoksia, Suomessa 115 uutta varmistettua koronatartuntaa

Etelä-Karjalassa varmistettujen koronatartuntojen tilanne on säilyi ennallaan myös keskiviikkona. Eksoten mukaan varmistettuja COVID-19 -tartuntoja on edelleen 14. Sairaalahoidossa Eksoten alueella on kaksi potilasta.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan Etelä-Karjalan tilanne on yhä ennallaan yhteensä 14 tartunnalla. THL:n mukaan tartunnoista 11 on Lappeenrannassa.

Koronavirustestejä Etelä-Karjalassa on THL:n mukaan tehty yhteensä 838.

Suomessa 115 uutta tartuntaa

Suomessa on nyt 4 129 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 115.

Tiistaina uusia varmistettuja tartuntoja ilmoitettiin 146.

Suomen väestöön suhteutettuna koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt 74,5 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

THL kertoo tietoja mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin keskiviikkona. Tiistaisten THL:n tietojen mukaan Suomessa on kuollut koronan vuoksi 141 ihmistä.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi Suomessa tiistaina merkittävästi, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ilmoitti pitemmältä ajalta pääkaupunkiseudun hoivakodeista tautiin liittyviä kuolemantapauksia.

Testejä tehty Suomessa nyt liki 69 000

Suomen koronatartunnoista suuri osa on edelleen Helsingissä. Pääkaupungin varmistettujen tartuntojen luku kipusi nyt 1 523:een. Määrä nousi vuorokaudessa 41:llä.

Pääkaupunkiseudun kaupungeissa ovat myös seuraavaksi suurimmat tartuntamäärät. Espoossa koronatartuntoja on nyt varmistettu yhteensä 414 ja Vantaalla 341. Vantaalla löydettiin päivässä 26 uutta tartuntaa.

Yli sata koronaan sairastunutta on löydetty Suomen kaupungeista myös Tampereelta. Siellä todettuja tapauksia on nyt 106.

Muista kaupungeista Jyväskylässä on varmistettu 91, Oulussa 80 ja Kuopiossa 57 tartuntaa.

Pienemmistä kaupungeista Järvenpäässä on kirjattu 69 koronatartuntaa. Muista paikkakunnista esimerkiksi Kiuruvedellä on todettujen tartuntojen määrä 31.

Koronavirustestejä on tehty Suomessa nyt 68 600.