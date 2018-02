"Joissakin perheissä lahjaa on tuettu, mutta toisissa sitä on pelätty" — Näin meedio, intuitiivinen näkijä ja voimavarakouluttaja kertovat kokemuksistaan Millaista on saada viestejä vainajilta tai tuntea toisen henkilön energia kylminä väreinä? Toimittaja osallistui meedioiltaan ja kävi tutustumassa energiahoitoihin. Kanerva Jalarvo Marita Nurminen kertoo, että energiakehoa voidaan hoitaa myös rummun värähtelyllä. Poronnahkaisen rummun hän on valmistanut itse.

Tammikuinen ilta hämärtyy saapuessani suuren omakotitalon ovelle. Alkavaan meedioistuntoon osallistuu parikymmentä eri ikäistä naista, minä muiden joukossa.

Astun peremmälle olohuoneeseen. Nojatuoleja asetellaan suureksi ympyräksi, josta jokainen löytää oman paikkansa. Kattolamput ovat sammutettuna, ja valoa huoneeseen luovat pöytävalot sekä kynttilät.

Tietoni spiritualismista rajoittuu pääasiassa populaarikulttuuriin. Hämärä kynttilävalaistus ja ympyrämuodostelma tuntuvat etäisesti tutulta elokuvista ja tv-sarjoista. Tunnelma ei ole kuitenkaan kuin kauhuleffasta, vaan ilmapiiri on lämmin ja kotoisa.

Meedio Liisa Keinänen aloittaa istunnon meditatiivisella hetkellä. Sen jälkeen kaikki on valmista tuonpuoleisesta kantautuvien viestien vastaanottamiseksi.

Ensimmäisenä meediolle näyttäytyy iäkäs nainen. Aiemmin hän on ollut ulkoilmaihminen ja kova hiihtämään, mutta iän myötä jalkojen voimat ovat heikentyneet. Hän on myös ollut varsinainen sanaseppo ja ratkonut ristikoita ilokseen.

Keinänen jatkaa selostamista seisaaltaan. Katse on eteenpäin ja välillä kädet liikkuvat vapaasti ilmassa.

— Oliko hänellä perhettä, joku kysyy.

— Kuinka huonossa kunnossa hänen jalkansa olivat?

Keinänen jäljittelee naisen klenkkaavaa kävelyä, ja jatkaa puhumista.

Istunnon aikana hän saa vielä viisi näkyä. He ovat huoneessa istuvien isoäitejä, puolisoita ja vanhempia. Jokainen tuo mukanaan viestin, joka on luonteeltaan kannustava ja rakastava.

Näen illan aikana liikutusta ja aitoja tunteita. Istunnon jälkeen minulla on kysymyksiä enemmän kuin sinne saapuessani.

Yliluonnollisista kokemuksista vaiettiin

Liisa Keinänen on kulkenut pitkän tien meedioksi. Ensimmäiset kokemukset selittämättömistä ilmiöistä ulottuvat lapsuuteen.

Keinänen muistaa irtautuneensa kehostaan pikkutyttönä nukkuessaan häkkisängyssä.

— Pyörähdin muutaman kerran ympäri ja näin itseäni häkkisängyn ulkopuolelta. Se oli hyvä tunne.

Perheessä tehtiin selväksi, ettei asiasta sopinut puhua. Myöhemmin Keinäselle on selvinnyt, ettei hän ollut suvussaan ainoa, jolla on ollut yliluonnollisia kokemuksia.

— Kyvyt kulkevat ihmiseltä toiselle. Joissakin perheissä lahjaa on tuettu, mutta toisissa sitä on pelätty ja se on piilotettu.

Kolmekymppisenä Keinäsen elämä ajautui kriisiin. Seurauksena oli unen ja valvetilan välimaastossa nähtyjä näkyjä, joille ei löytynyt selitystä psykologian kirjoista. Henkiolennoilta kanavoimiaan viestejä hän kirjoitti aluksi pöytälaatikkoon.

Keinäsen kiinnostus henkimaailmaan sai käänteen hänen isänsä kuoltua vuonna 2000. Surun keskellä Keinänen kääntyi meedion puoleen, joka kannusti häntä kehittämään kykyjään.

Tieto henkimaailmasta välittyy puheena

Meediona Keinänen toimii välikappaleena aineellisen maailman ja vainajien henkien välillä. Henkimaailma ei ole kuitenkaan arjessa jatkuvasti läsnä, vaan istunnot antavat oikean hetken yhteyden saamiseksi.

Näkyjään Keinänen luonnehtii mielikuviksi. Hänelle tieto välittyy voimakkaammin puheen kautta kuin visuaalisesti.

— En välttämättä näe keltaista väriä, mutta tiedän näkemäni hatun olevan keltainen.

Toisinaan henki saattaa ilmestyessään laulaa tai sanoa jonkin lauseen.

— Kun aloitan lausetta kertomaan, en tiedä miten se päätyy.

Keinänen ei koe olevansa näkijä tai ennustaja, vaikka onkin kokenut elementtejä tulevaan katsomisesta. Meediona kyse on ennen kaikkea lohdun välittämisestä.

— Tiedän, mitä suru on ja kuinka paljon merkitsee tieto siitä, että edesmennyt läheinen on yhä läsnä.

Kanerva Jalarvo Taru Astikaisen oma herkkyys alkoi viemään häntä uusille elämänpoluille seitsemisen vuotta sitten. Nyt hän auttaa muita oivaltamaan asioita itsestään ja ympäristöstään.

Selvänäkijän myyttiä murtamassa

Taru Astikainen on järjestänyt Liisa Keinäsen kanssa meedio- ja enkeli-iltoja kotonaan vuoden verran. Astikainen keskittyy omassa työssään energiahoitoihin ja valmennustyöhön.

Hän kertoo, että hektisessä maailmassa kiinnostus henkiseen hyvinvointiin on kasvussa.

— Mielen ja kehon hyvinvoinnissa on kyse muustakin kuin terveellisesti syömisestä ja salilla käymisestä. Tunnetasolla saatetaan olla aika hukassa.

Intuitiiviseksi näkijäksi itseään kutsuva Astikainen haluaa murtaa selvänäkijän myyttiä.

— En katso tulevaa, vaan tuon olemassa olevia asioita esiin ja teen ihmisen tietoiseksi tunteistaan.

Astikaisen arvioi asiakkaistaan noin 90 prosenttia olevan naisia. Apua haetaan usein työelämään, talouteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Kun aistimaailma herkistyy, voi tuulahduksia henkimaailmasta tuntea kaikkialla, Astikainen sanoo. Hänelle se merkitsee unimaailmassa saatuja viestejä tai voimakkaita etiäisiä.

— Toisen henkilön energian saatan nähdä tietyn värisenä tai aistia kylminä väreinä.

Astikaiselle kykyjen ja lahjojen esiintuominen oli aluksi kova pala. Nykyään en mieti, mitä muut ajattelevat. Toiset uskovat ja toiset eivät.

— Kyky tähän on jokaisella. Kaikilla on viisi aistia ja sitten on se kuudes. Toiset vain ovat intuitiivisempia ja ottavat herkkyytensä käyttöön.

Syy oireisiin voi löytyä itsestä

Läheisen sairastuminen pysäytti Marita Nurmisen pohtimaan elämänarvoja uudelleen. Vuosi oli 2014.

— En enää voinut ajatella, että tehdään töitä nyt ja nautitaan eläkkeellä. Ymmärsin, että on elettävä tätä hetkeä.

Nurminen tunsi tarvitsevansa uusia voimavaroja. Opastusta ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten hän hakeutui itse co-rento voimavarakouluttajakurssille ja opiskeli myöhemmin myös reikihoitajaksi.

Nurminen painottaa, etteivät vaihtoehtoiset hoitomuodot korvaa lääkärinhoitoa, vaan ne täydentävät sitä. Ihanteelliseen hoitorinkiin voisi kuulua lääkäri, fysioterapeutti ja voimavarakouluttaja.

— Niska-hartiavaivoista kärsivä saattaa kantaa hartioillaan paljoa. Joskus syy oireille voi löytyä ihmisestä itsestään.

Ymmärsin, että on elettävä tätä hetkeä.

Työssään Nurminen on hoitanut niin stressiä, unettomuutta kuin myös itsetunto-ongelmia. Syitä oireisiin lähdetään purkamaan sisäisesti mielikuvaharjoitteiden tai regression kautta.

Nurminen kertoo saaneensa niistä apua myös itse.

— Regressio on tavallista rentoutumista syvempi tila. Sen avulla olen päässyt koulukiusaamisesta aiheutuneista käyttäytymismalleista, jotka ovat vaikuttaneet itsetuntooni.

Nurmisen mukaan hoidon tarkoituksena on antaa alkupotku itsensä parantamiselle.

— Vaatii aina uskoa ja luottamista itseensä, jotta voi oivaltaa jotain itsestään.

Energiakehon kertomaa

Itselläni ei ole aiempaa kokemusta reikihoidosta. Nurminen kertoo, että fyysisen kehon ulkopuolelle ulottuvan energiakehon hoitaminen auttaa niin fyysisiin kuin myös henkisiin voivihin.

Hoitopöydällä saan huovan päälleni ja taustalla soi hiljainen musiikki. Laitan silmät kiinni.

Ensin tunnen lämpimät kädet pääni päällä. Sitten korvilla ja olkapäillä. Välillä kädet koskevat ja hetken päästä ne ovat muutaman sentin irti kehostani.

Palleani kohdalla tuntuu loistavan iso aurinko. Se kertoo, että saan tehdä elämässäni voimaannuttavia asioita. Jaloistani on taas aistittavissa juurettomuutta. Ne tarvitsevat myös lämpöä — saan neuvoksi punaisten villasukkien laittamisen jalkaan.

Hoitoni pääteemaksi nousee kuuntelutaidot: olen hyvä kuuntelemaan muita ja kannan myös helposti muiden murheita. En kuitenkaan kuuntele riittävästi omaa sisäistä ääntäni — intuitiota.

Jälkeenpäin oloni on rentoutunut ja kevyt. Myönnän tunnistavani itseni hoidon aikana esiin nousseista asioista. Skeptinen toimittajamieleni jää silti pohtimaan, kuinka paljon on luettavissa habituksestani.

Toisaalta, onko sillä lopulta merkitystä perustuvatko tulkinnat hyvään ihmistuntemukseen vai energiakenttiini?

Illalla kotiin palatessani laitan villasukat jalkaan.