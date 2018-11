Jari Kiljunen tuntee hyvin Suomen linnuston ja jakaa auliisti tietojaan muillekin. Lintuharrastus on nousussa, mutta Kiljunen ei haluta ottaa sitä liian vakavasti. "Jos meinaa mennä vakavaksi, ottaa vain esiin termarin ja eväät".

Marraskuinen luonto ei hemmottele lintuihmistä. Lintulaudoilla hyörivät tutut tintit, mutta muualla on hiljaista.

Juuri siksi nyt on hyvä aika aloittaa lintuharrastus. Pää ei mene pyörälle kuten keväisin, kun joka pöpelikkö kihisee elämää.

— Perustamalla linnuille ruokintapaikan tutustuu talvehtiviin lajeihin, kehottaa Vuoden retkikummi, lappeenrantalainen Jari Kiljunen.

Talven edetessä lajikirjo lautojen liepeillä kyllä monipuolistuu — sitä enemmän, mitä runsaamman pöydän linnuille kattaa.

Linturetkillä aivot tuulettuvat

Vuoden retkikummiksi Kiljusen valitsi viime viikolla Birdlife Suomi. Kiljunen on opastanut Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen (EKLY) linturetkiä vuodesta 2005 alkaen.

Retkeläiset kehuvat opastaan avuliaaksi, ystävälliseksi ja helposti lähestyttäväksi. Niin tyhmää kysymystä ei olekaan, ettei sitä Kiljuselle uskaltaisi esittää.

Kiljunen sanoo opastavansa, koska hänellä on siihen halua, kiinnostusta ja mahdollisuus. Ehkä myös myyntimiehen taitoa.

Yli nelikymppiseksi asti Kiljunen hankki elantonsa myymällä kodinelektroniikkaa. Lintuharrastus kulki kauan työn ohella.

— Luontokappaleiden käyttäytymistä vain on kiva seurata. Linnut ovat eloisia ja elävät vuodenkierron mukaan. Tärkeää retkillä on fyysinen ja etenkin henkinen puoli. Retkeily on ravintoa aivoille, henkistä tuuletusta.

Kai Skyttä Tähän aikaan vuodesta eteläkarjalaisessa luonnossa voi nähdä tiaisten ja tikkojen lisäksi muun muassa pähkinänakkelia. Talven yli maisemissa ovat alkaneet viihtyä myös mustarastaat. Niille voi herkkuna tarjota omenoita ja rusinoita, mielellään suojaisaan lymypaikkaan pantuna.

Retkitarjonta kasvanut

Ensimmäisen kaukoputkensa Kiljunen hankki 34-vuotiaana vuonna 2002. Se oli menoa. Kymmenen vuotta myöhemmin hän oli kypsä ammatin vaihdolle. Kiljunen opiskeli Joensuussa ensin ympäristönhoitajaksi, sitten Savonlinnassa luontokartoittajaksi.

— Myyntikiintiö tuli kai vaan täyteen. Asiakaspalvelussa ei sinänsä ollut vikaa. Sitähän retkikummina olokin on, Kiljunen sanoo.

Kummin hommia onkin riittänyt. Kiljunen puhuu lintuharrastusbuumista.

Siinä kun vuosituhannen alussa EKLY järjesti keväisin muutaman lintukävelyn, nyt retkissä on valinnan varaa: yölaulaja- aamulaulaja- ja pöllöretkiä yhdessä luonnonsuojelupiirin kanssa, muuton seurantaa, pönttötalkoita sekä tietysti tornien taisto. Suunnitteilla on tornipäivystyksiäkin.

Tarjontaa toki edistää se, että on olemassa Kiljusen kaltaisia retkikummeja, jotka ovat valmiit sitoutumaan retkille oppaiksi.

Osallistujajoukotkin ovat kasvaneet, kertoo Kiljunen. Syysmuuttoa seurasi Tiuruniemessä tänä syksynä ennätysjoukko, 55 henkeä, ja pönttötalkoissa on ruuhkaa. Varsinkin Parikkalan Siikalahti ja öiset pöllöretket kiinnostavat Kiljusen mukaan lapsiakin.

Buumia selittää nykyinen kameratekniikka, uskoo Kiljunen. Kynnys kuvaamiseen on laskenut, ja kiinnostus herää sitä kautta.

Porukassa oppii

Kiljunen itse ei kuvaa muuten kuin tunnistuksen avuksi. Hän arvioi tunnistavansa Suomen koko vakituisen pesimälinnuston ja vähän ylikin, vajaat 300 lajia, mutta ei välitä bongaamisesta.

— Ennemmin olen spontaani retkeilijä ja havainnoija.

Siihen kuuluu, että retkillä nautitaan muun muassa kunnon eväistä.

Väärää tapaa harrastaa lintuja ei silti ole, korostaa Kiljunen.

Porukalla tehtyjen linturetkien hyvä puoli on, että niillä oppii enemmän kuin yksin liikkuessa. Käytössä on enemmän silmä- ja korvapareja, ja tunnistuksiin saa tukea.

Opastamillaan linturetkillä Kiljunen tavoittelee sitä, että jokainen oppisi ainakin yhden uuden lajin. Mutta se on vain ohjenuora.

— Ei tämä ole vakavaa hommaa ellei sitä sellaiseksi tee. Voi ottaa kevyesti, ja jos meinaa mennä vakavaksi, ottaa vain esiin termarin ja eväät.

Kai Skyttä Kiikarilla pääsee hyvin lintuharrastuksen alkuun. Jari Kiljunen muistaa hienoina hetkiä linturetkillä, kun kaikki pääsevät kunnolla näkemään jonkun hienon uuden lajin. Yksi sellainen hetki oli kerran Kaislasenjärvellä, kun sinisuohaukka näyttäytyi kunnolla upeassa värityksessään.

Jari Kiljunen

Syntynyt 1968 Lappeenrannassa, jossa asuu nytkin.

Markkinointimerkonomi, ympäristönhoitaja ja luontokartoittaja. Yksi tulevan luonto- ja tiedekeskus Saimaariumin suunnittelijoista.

Perheetön.

Harrastuksena linnut, luonto, akvaario, suunnistus ja muu liikunta.