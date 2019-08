Kiinalaiset hakevat nyt yhteistyökumppaneita niin Etelä-Karjalan kaupungeista kuin maaseudultakin. Jiaxingin kaupunkiin kuuluvan Xiuzhoun kaupunginosan edustajat vierailevat torstaina Savitaipaleella ja allekirjoittavat kunnan kanssa yhteisymmärrysmuistion.

Miten kiinalaiset ovat löytäneet Savitaipaleelle, kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen?

— Xiuzhoun alue on jo yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa. He ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita myös pienemmistä paikkakunnista ja ottivat kesällä meihin yhteyttä.

Mitä kiinalaiset haluavat Savitaipaleesta?

— Kysymyksessä on tunnusteleva yhteistyö. Matkailun lisäksi he ovat kiinnostuneita koulutuksesta, ja torstaina esittelemme heille peruskoulua ja lukiota. Tulevaisuudessa voisimme harjoittaa esimerkiksi leirikoulutoimintaa. Yhteistyötä voi syntyä myös ympäristökysymyksissä ja vesiensuojelussa. Myös kulttuuri on vahvasti esillä.

Miten sitova paperi yhteisymmärrysmuistio on?

— Kyseessä on yhteistyöjulistus, joka sisältää juhlavia mainintoja ja lupauksen siitä, että Savitaipaleen kunnan ja Xiuzhoun kaupunginosan johto pitävät yhteyttä. Tulevan vuoden aikana laaditaan ystävyyskuntatoiminnan toimintasuunnitelma ja edetään asteittain kohti konkretiaa.

Pienetkin kunnat kansainvälistyvät väistämättä. — Kimmo Kainulainen

Onko kaupunginosan edustajilla minkäänlaista valtaa?

— Minun käsittääkseni kysymys on merkittävistä henkilöistä, ja delegaatiossa on kaupungin kehittämisestä vastaavia tahoja. Tämä delegaatio on nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

— Jiaxingissa on viisi miljoonaa ja Xiuzhoun kaupunginosassakin lähes miljoona asukasta. Mittakaava vaihtelee niin, että Savitaipaleen kunta on pinta-alaltaan Xiuzhoun kaupunginosaa suurempi.

Mitä luulet, onko savitaipalelaisten helpompi tehdä yhteistyötä kiinalaisten kuin venäläisten kanssa?

— Itse suhtaudun yhteistyöhön avoimin mielin, ja uskon kuntalaistenkin ymmärtävän, että tämä voi sisältää arvaamattomia mahdollisuuksia. Pienetkin kunnat kansainvälistyvät väistämättä.