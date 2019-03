Tuomo Savolainen katsoo, että kunnanjohtaja Jussi Stoor on tehnyt paljon hyvää ja tuonut Lemille myönteistä julkisuutta.

Tieto lemiläisten kuntapäättäjien epäluottamuksesta kunnanjohtaja Jussi Stooria kohtaan sai Tuomo Savolaisen ensin harmistumaan.

Melko pian lemiläiselle syttyi ajatus kuntalaisaloitteesta.

Aloitteen mukaan epäluottamus pitäisi kohdistaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen johtajistoon.

Aloitteessa sanotaan, ettei näillä ole valtuuston luottamusta ja siksi vaaditaan, että kunnanhallitus irtisanoutuisi kesken toimikauden.

— Minulla on vilpitön halu puhua Lemin puolesta ja nousta puolustamaan kuntaa. Halusin vähän herätellä kunnanhallitusta.

— Mielestäni kunnanjohtaja Jussi Stoor on tehnyt paljon hyvää ja tuonut lemille myönteistä julkisuutta. Valtuusto edistäisi kunnan ja sen asukkaiden etua antaessaan kunnanjohtajalle luottamuslauseen.

Savolainen vaatii aloitteelleen kiireellistä käsittelyä, sillä kunnanvaltuusto äänestää maanantaina joko kunnanjohtajaan kohdistuvan epäluottamuksen puolesta tai sitä vastaan.

Yksinkertainen enemmistö riittää.

"Iso kysymys vailla vastausta"

Savolainen kieltää olevansa poliittinen ihminen tai edes kiinnostunut politiikasta.

Lemiläisenä Tuomo Savolainen sanoo tuntevansa kaikki osapuolet.

— Pidän heistä ihmisinä. En vain ole vakuuttunut, että epäluottamuslauseen ilmaisemisessa kunnanjohtajalle mentäisiin kunnan ehdoilla.

Edelleen vailla vastausta on hänen mielestään iso kysymys.

— Mikä on niin paha asia, että se on synnyttänyt epäluottamusta?

Aloite perinteiseen tapaan baarissa

Kuntalaisaloite on esillä paikallisessa baarissa ja perjantaina aamupäivällä sen oli allekirjoittanut kymmenen henkeä.

Baari on perinteisesti antanut tilaa lemiläisten aloitteille jo kauan ennen nykyistä yrittäjää.

Lemin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Okko (kok.) sanoo huomanneensa paperin ja muutamat puutteellisuudet kuten laatijan yhteystiedot.

Okon mukaan aloite käsitellään kuntalain mukaisesti.

— Jos kaksi prosenttia kuntalaisista on aloitteen takana, se täytyy käsitellä puolen vuoden sisällä.

Lemillä on reilut 3 000 asukasta. Se tarkoittaa, että allekirjoituksia tulisi saada 60, jos tavoittelee kannanottoa kuudessa kuukaudessa.