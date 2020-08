Imatran Makkarafest on peruttu tältä vuodelta – Tapahtumaa ei haluttu järjestää turvavälien ja muiden rajoitusten kanssa

Imatran Makkarafestivaalia ei järjestetä tänä vuonna. Karjalan makkaran tuki -yhdistys kertoi asiasta keskiviikkona.

Festivaalin peruminen johtuu koronasta. Koska Makkarafest on välitön katutapahtuma, eivät turvavälit sovi sen kanssa yhteen, toteaa yhdistyksen sihteeri Hannu Ojala.

– Turvavälien ja muiden rajoitusten kanssa koko festivaalin iloinen luonne olisi muuttunut ihan toisenlaiseksi.

Sellaista muutosta yhdistys ei halunnut tapahtumalle tehdä.

Lisäksi mahdollisista uusista koronarajoituksista ei ole vielä tietoa, mutta tällä hetkellä niiden voisi ounastella jatkossa pikemminkin kiristyvän kuin hellittävän.

Festivaalin alkuperäinen ajankohta olisi ollut syyskuun puolivälissä. Yhdistys päätti jo aiemmin kesällä, ettei tämänvuotista festivaalia järjestettäisi ainakaan ennen lokakuuta. Keskiviikkona 5. elokuuta päätettiin, että se jätetään tältä vuodelta kokonaan väliin, Ojala sanoo.

Janne Lehtonen Tämän vuoden festivaali olisi ollut järjestyksessään kymmenes. Arkistokuva syksyltä 2011.

Helpotus ja harmitus

Toisaalta keskiviikon päätös on järjestäjille helpotus, sillä nyt asia on ainakin päätetty. Koska mukana on paljon joukkueita, festivaalia ei myöskään pystyttäisi polkaisemaan kokoon aivan lyhyessä ajassa.

Toisaalta päätös on järjestäjille myös suuri harmitus, etenkin siksi, että Makkarafest olisi täyttänyt tänä vuonna kunniakkaat kymmenen vuotta.

– Tämä tarkoittaa sitä, että järjestämme festivaalin kymmenvuotisjuhlat vasta 4. syyskuuta 2021. Kyllähän tämä harmittaa, mutta toisaalta meillä on ollut jo paljon aikaa totuttautua ajatukseen, Ojala sanoo.

Kursseja ja tapahtumia

Vaikka Makkarafest jää väliin, aikoo Karjalan makkaran tuki pysytellä aktiivisena myös tämän syksyn aikana. Se järjestää tulevan syksyn aikana erilaisia makkarakursseja esimerkiksi metsästäjille, ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin, kuten Niskalammen pihakirppikset ja kahvilat -tapahtumaan elokuun viimeisenä sunnuntaina.