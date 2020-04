Koronavirustestejä on tehty nyt 821 Etelä-Karjalassa, kolme potilasta on edelleen sairaalassa

Eksoten mukaan varmistettuja tartuntoja on 14, THL:n mukaan 15.

Etelä-Karjalan koronavirustartuntojen määrä on pysynyt ennallaan. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) mukaan varmistettuja koronatartuntoja on todettu 14 ja sairaalahoidossa on kolme potilasta.

Koronavirustestejä on tehty 821 kappaletta.

Tiedot selviävät Eksoten keskiviikkona julkaisemasta koronaviruksen tilannekuvasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan koronatapauksia on 15 Etelä-Karjalassa. Niistä 12 on todettu Lappeenrannassa.

THL:n mukaan ero Eksoten ja THL:n tapausmäärien ero saattaa johtua siitä, että yksi koronatapaus on todettu jossain muualla, vaikka henkilön kotikunta on Etelä-Karjalassa.

Jos linkki Eksoten koronaviruksen tilannekuvaan ei toimi, se löytyy osoitteesta eksote.fi/koronavirus.