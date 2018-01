Eksote etsii kiivaasti oikojahammaslääkäriä — Jos toista tekijää ei löydy, on palvelu keskitettävä Yksi oikomishoidon erikoishammaslääkärin virka saadaan täytettyä 1. maaliskuuta lähtien. Liisa Hupli-Oinonen Oikomishoidon erikoishammaslääkäreillä riittäisi töitä Etelä-Karjalassa. Arkistokuvassa oikojahammaslääkäri Leena-Maija Sandholm työssään.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on hakenut toistuvasti palvelukseensa oikomishoidon erikoishammaslääkäriä.

— Erikoishammaslääkäreiden löytäminen on hyvin vaikeaa, toteaa suun terveydenhuollon ylilääkäri Maarit Natunen Eksotesta.

Tähän asti Eksote on hankkinut oikomishoidot kahden erikoishammaslääkärin yrityksiltä. Lääkärit ovat kiertäneet hammashoitoloissa eri puolilla maakuntaa. Toinen heistä on jäämässä eläkkeelle.

— Asia oli tiedossa jo viime keväänä. Sen jälkeen on haettu oikojahammaslääkäriä virkaan, mutta ei saatu. Sitten työ kilpailutettiin, mutta tarjouksia ei tullut. Parhaillaan on käynnissä uusi tarjouskilpailu. Toivomme kovasti, että tekijä löytyy sitä kautta.

Oikomishoitoja on saanut kaikista hammashoitoloista

Yksi oikomishoidon erikoishammaslääkärin virka on nyt onnistuttu täyttämään 1. maaliskuuta alkaen. Etelä-Karjalan väestöpohja vaatii tehtävään kuitenkin kaksi henkilöä.

— Lähtökohta on, että oikomishoitoa annetaan kaikissa Eksoten hammashoitoloissa. Jos toista lääkäriä ei löydy, voidaan palvelu joutua keskittämään muutamaan paikkaan. Suuhygienistien toteuttamat oikomishoidon käynnit toteutuisivat edelleenkin lähihammashoitoloissa, toteaa Natunen.

Tähän asti käytäntö on ollut se, että oikojahammaslääkärit ovat työskennelleet viikosta 2—3 päivää Lappeenrannan keskushammashoitolassa. Imatralle on jyvitetty yksi päivä viikossa.

— Maakunnan muissa hammashoitoloissa he ovat tehneet 8—10 työpäivää vuodessa.

Viimeinen keino on suorahankinta

Tarjouskilpailu toisen oikojahammaslääkärin töistä päättyy 23. tammikuuta. Hankinnan kokonaisarvoksi on määritelty julkisten hankintojen Hilma-palvelussa 600 000 euroa.

— Jos tarjouksia ei tule, pyrimme löytämään tekijän suorahankinnan avulla. Palvelu on saatava jotenkin järjestettyä.

Tekijää on etsitty myös tiedottamalla kilpailutuksesta suoraan yksittäisille oikojille.

— Kaikenlaiset keinot on käytettävä, tietää Natunen.