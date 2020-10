Lappeenrantalaisnainen nosti perusteettomasti Kelan tukia 13 708 euroa, tuomittiin petoksesta

Lappeenrantalainen kolmekymppinen nainen on tuomittu Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa Kansaneläkelaitoksen (Kela) erehdyttämisestä.

Oikeuden mukaan Kela maksoi naiselle vuosina 2016–2018 yhteensä 13 708 euroa työmarkkinatukea ja asumistukea perusteettomasti. Nainen ilmoitti tukihakemuksissaan olevansa työtön, vaikka oli töissä ja sai palkkatuloja.

Nainen kertoi puolustuksekseen olleensa siinä käsityksessä, ettei alle 500 euron niin kutsuttua käteen jäävää tuloa tarvinnut ilmoittaa. Koska naisen ansioista oli ulosmitattu kuukausittain osa, oli hänelle jäävä osuus lähes poikkeuksetta alle 500 euroa.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että nainen on toistuvasti jättänyt ansionsa ilmoittamatta ja sen sijaan ilmoittanut olevansa työtön. Hän on tahallaan ilmoittanut totuuden vastaisia tietoja olosuhteistaan ja vakuuttanut tiedot oikeiksi. Asian arviointiin ei käräjäoikeuden mielestä vaikuta se, että nainen on tulkinnut asetettuja tulorajoja itselleen edulliseen suuntaan, eikä ole edes yrittänyt selvittää asian oikeaa laitaa suoraan Kelalta.

Naisen katsottiin syyllistyneen petokseen. Neljän kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijaan hän suorittaa yhdyskuntapalvelua 120 tuntia. Rangaistuksen pituuteen vaikuttivat aiheutetun vahingon määrä, rikoksen pitkäkestoisuus sekä aikaisemmat tuomiot.

Tuomio on lainvoimainen.