Reim group laajenee Lohjalle — yrityskaupan jälkeen yhtiö toimii 13 paikkakunnalla

Toimitusjohtaja Saija Hellgren: "Tavoitteena on hallittu kasvu muun muassa yrityskaupoilla."

Lappeenrantalainen Reim group laajenee Lohjalle.

Yhtiö on ostanut Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelun koko osakekannan. Lohjalla toimiva yritys liittyy Reim Groupiin huhtikuun alussa. Kaupan jälkeen yhtiöllä on toimintaa 13:lla paikkakunnalla. Etelä-Karjalassa Reimillä on toimipisteet Imatralla ja Lappeenrannassa.

Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy on perustettu vuonna 1994. Sen palveluihin kuuluvat hallinnollinen ja tekninen isännöinti, kirjanpito, vuokranvalvonta ja kulutusseuranta.

16 uutta työntekijää

Yhtiön palveluihin kuulu myös asuntojen vuokraus Lohjalla, Tammisaaressa ja Karjaalla.

Yrityksessä on 16 työntekijää.

— Yrityskauppa toteuttaa Reim groupin strategiaa, jonka mukaan tavoitteena on hallittu kasvu muun muassa yrityskaupoilla. Lisäksi kauppa vahvistaa REIMin valtakunnallista asemaa tuomalla mukaan uusia paikkakuntia läntisellä Uudellamaalla, sanoo toimitusjohtaja Saija Hellgren.

Arvot kohtasivat

Lohjalla korostetaan Reimin arvoja yhtenä yrityskaupan perusteena.

— Reim tarjoaa merkittävän selkänojan isännöintipalveluiden kehittämiseen pitkällä tähtäimellä. Isolla yrityksellä on hyvät mahdollisuudet panostaa etenkin sähköisten palvelujen kehittämiseen asiakasodotusten mukaisesti, Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelun toimitusjohtajan Tapio Sovijärvi sanoo.

Länsi-Uudenmaan isännöintipalvelun henkilökunta jatkaa Reim groupissa vanhoina työntekijöinä.