Raja ja matkailu usein esillä Putinin ja Niinistön keskusteluissa — Aktiivimallia pitää aidosti seurata, vaatii Niinistö Turo Ulvinen Sauli Niinistön vierailu Etelä-Karjalassa veti paikalle satoja ihmisiä. Imatran Koskenpartaalla Niinistö jalkautui kansalaisten pariin.

Kaakkoisrajaan liittyvät kysymykset, rajaliikenne ja matkailu ovat usein esillä, kun Suomen ja Venäjän presidentit tapaavat.

Näin kertoi eilen Imatralla ja Lappeenrannassa vaalitilaisuuksissa vieraillut kansalaisliikkeen presidenttiehdokas Sauli Niinistö.

— Raja on yhteinen ja lähialueiden asiat ovat aika paljonkin esillä tapaamisissamme. Joitain pieniä asioita joskus olemme selvittäneetkin. Vladimir Putin pitää tarkkaa numeroa matkailusta ja on kiinnostunut siitä. Hän on ollut tyytyväinen matkailun kasvuun ja meille rajanylityspaikat ovat tietysti myös tärkeitä talouden kannalta, Niinistö sanoo.

Ukrainan kriisin ratkaisu on vielä kaukana

EU ja Venäjä ovat asettaneet toisilleen pakotteita sen jälkeen, kun Ukrainan kriisi puhkesi ja Venäjä valloitti Krimin.

Talouspakotteet ovat iskeneet erityisesti Suomen vientiin Venäjälle. Niinistön mukaan valoa kriisin ratkaisemiseksi ei ole näkyvissä. Ehtona pakotteiden purkamiselle on Minskin sopimuksen toteuttaminen.

— Eteenpäin ei ole paljonkaan päästy. Putinin ja Ukrainan Petro Poroshenkon keskusteluista on jäänyt se käsitys, että molemmat odottavat askelta toisiltaan.

— Tiedän, että taustalla käydään monenlaisia keskusteluja tilanteen ratkaisemiseksi. Myös Yhdysvallat on niissä mukana.

Venäjän talous vaatii rakenteellisia uudistuksia

Niinistön mukaan omiin presidentinvaaleihinsa valmistautuvan Venäjän lähitulevaisuus vaikuttaa rauhalliselta, vaikka talouskehitys häntä huolettaakin.

— Venäjällä ei ole tehty rakenteellisia muutoksia, vaikka sellaisia taloustilanne vaatisi. Venäjä tukeutuu tulevaisuudessakin energian ja raaka-aineiden vientiin. Sillä he pärjäävät, mutta jäävät koko ajan jälkeen muusta maailmasta. Pitkän päälle se ei lupaa hyvää. Heille tulee kiire pysyä teknisen kehityksen vauhdissa.

Niinistö ei usko laajoihin levottomuuksiin Venäjällä talouden näkymistä huolimatta.

— Venäläiset ovat sitkeää kansaa. 1990-luvulla Venäjällä oli suuria muutoksia. Ei siellä silti mitään erityistä tapahtunut, vaikka taisimme Suomessakin siihen varautua.

Aktiivimallin seuranta on tärkeää

Suomalaisia on viime päivinä puhuttanut uusi laki työttömiin iskevästä niin sanotusta aktiivimallista. Niinistö itse vahvisti eduskunnan hyväksymän lain presidentin esittelyssä.

Ehdokas Niinistö ymmärtää huolen, mutta rauhoittelee kansalaisia.

— Eniten on pohdittu tätä työttömyyskorvausten leikkausta. Sen voi välttää, jos löytyy työpätkiä tai koulutusta. Valtiovarainministeri on luvannut lisää varoja koulutuspaikkoihin. Ja on tärkeää, että seurataan aidosti onko laki kaikille oikeudenmukainen.

— Ja tämähän on väistämättä esillä koko kevään, kun eduskunta saa kansalaisaloitteen käsiteltäväkseen.