Ruokolahden Taitotalo on nyt myynnissä, vaikka myyntiä vastustava kuntalaisaloite sai yhteensä 463 allekirjoitusta — Virmutjoen koulun vesivahinko laittaa kaupat kyläyhdistyksen kanssa jäihin

Kunnanjohtajan mielestä kuntalaisaloite voi vaikuttaa Taitotalosta päättävän valtuuston näkemyksiin. Ruokolahden taideyhdistyksen puheenjohtaja on kuntalaisaloitteen suhteen optimistinen.

Vennonmäen vanha koulu eli Taitotalo on ollut nyt reilun viikon myynnissä etuovi.com-sivustolla, kertoo kunnanjohtaja Tuomo Sallinen. Taitotalosta pyydetään 90 000 euroa. Sallisen mukaan rakennuksesta ei ole tullut vielä yhtäkään tarjousta.

Ruokolahden taideyhdistys teki alkukesästä kuntalaisaloitteen Taitotalon säilyttämiseksi. Yhdistys haluaisi jatkaa toimintaansa Taitotalossa. Taideyhdistys luovutti kuntalaisaloitteensa kunnalle lopullisesti viime viikolla kaikkine allekirjoituksineen. Yhteensä allekirjoituksia oli 463. Sallisen mukaan kuntalaisaloite ei todennäköisesti vaikuta myyntipäätökseen.

— Lähtökohta on, että kuntalaisaloitteella ei voi lähteä ohittamaan lainvoimaisia päätöksiä, vaan niihin haetaan muutoksia normaalien muutoksenhakukeinojen kautta. Taitotalon myyntipäätös on tehty jo vuoden 2017 joulukuussa, sitä ei tulla kuntalaisaloiteen perusteella muuttamaan. Siitä meidän on pidettävä kiinni ihan kunnan yleisen päätöksentekokulttuurin ja velvoittavan lainsäädännön vuoksi.

Sallisen mielestä kuntalaisaloite voi kuitenkin vaikuttaa asiasta päättävän valtuuston näkemyksiin. Vuoden 2017 myyntipäätöksessä korostettiin, että valtuusto tekee lopullisen päätöksen Taitotalon myynnistä.

— Valtuuston on punnittava minkä merkityksen he antavat kuntalaisten tahdon ilmaukselle, kun se lopullisesti päättää talon myynnistä, Sallinen sanoo.

Jasmin Ojalainen Taitotalo on ollut myynnissä jo yli viikon ajan. Arkistokuva.

Taideyhdistys vastustaa Taitotalon myymistä

Ruokolahden taideyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Vanhanen on kuntalaisaloitteen suhteen optimistinen. Kuntalaisaloitteessa kerrotaan että Taitotalolla on viime talvena ollut toimintaa keskimäärin 30 tuntia viikossa, ja toimintaan on osallistunut yhteensä noin 130 henkilöä.

Taideyhdistys korosti kuntalaisaloitteessaan sitä, että rakennus on kaikille kuntalaisille avoin. Vanhasen mukaan taideyhdistyksen tavoitteena on tehdä Taitotalosta kaikkien kuntalaisten yhteinen kulttuurikeskus.

— Siellä on hyvät tarpeet siihen, hyvä akustiikka ja tilaa, ja se on hyvässä kunnossa, Vanhanen kertoo.

Taideyhdistyksen johtokunta piti kokouksen tämän viikon maanantaina. Vanhasen mukaan kokouksessa käytiin läpi tämänhetkistä tilannetta, ja tarvetta jokaisen valtuutetun lähestymiseen esimerkiksi sähköpostitse.

Vanhanen mielestä suurin osa valtuutetuista ei ole tietoinen Tietotalon luonteesta ja toiminnasta. Puheenjohtaja kokee Tietotalon toiminnan edistävän kansanterveyttä.

— Se ei ole mikään pienen elitistisen porukan hiekkalaatikko. Esimerkiksi kutomassa käy yksinäisiä ihmisiä, jotka muuten olisivat kipujensa kanssa kotona. He unohtavat yksinäisyytensä ainakin sillä hetkellä, kun ovat siellä muiden kanssa. Tämä puoli on meistä hyvin tärkeää.

Taideyhdistys järjestää myös muun muassa taidenäyttelyitä, taidekursseja ja yleisötapahtumia. Kunta on ehdottanut taideyhdistyksen uudeksi tomintapaikaksi Ruokolahden uutta koulurakennusta, jossa on vapaa-ajan käyttömahdollisuus. Vanhanen kertoo taideyhdistyksen tutustuneen koulun tiloihin keskiviikkona. Puheenjohtajan mukaan toiminnan siirtäminen koulun tiloihin ei ole mahdollista tilanpuutteen ja kulujen takia. Jos Taitotalo myydään, ei Vanhasen mukaan ole muuta mahdollisuutta kuin lopettaa yhdistyksen toiminta.

— Pannaan pillit pussiin, Vanhanen kiteyttää.

Ruokolahden muiden koulurakennusten tilanne vaihteleva

Huhtasenkylän koulun tilanne näyttää olevan ratkeamassa. Kunnanjohtaja Tuomo Sallisen mukaan koulurakennuksesta on tullut varteenotettava tarjous. Sallinen tulee viemään kyseisen tarjouksen valtuustoon, mikäli parempia tarjouksia ei tule.

— Syyskuussa tulee päätösesitys. Tarjouksia otetaan vielä vastaan jos kiinnostuneita on, Sallinen sanoo.

Virmutjoen koulun tilanne on puolestaan vaikeutunut. Koulurakennuksen tiloissa vuoti pari viikkoa sitten putki, joka aiheutti kiinteistöön vesivahingon. Rakennus on vedetty pois myynnistä.

— Tällä hetkellä selvitetään vakuutusyhtiön kanssa jatkotoimenpiteitä. Remontti on yksi vaihtoehto.

Rakennuksen purkamistakaan ei Sallisen mukaan poissuljeta. Ruokolahden kunta on käynyt koulurakennuksesta neuvotteluja Virmutjoen kyläyhdistyksen kanssa, mutta tuore vesivahinko haittaa kauppojen toteutumista.

— Vesivahinko on nostanut heillä kynnystä koulun hankkimiseen. Tällä hetkellä tilanne on niin sanotusti jäissä kyläyhdistyksen kanssa.