Sähköautoilijalla on ilonaiheita. Energiayhtiöt ja kauppaketjut lisäävät latauspaikkoja vauhdilla, ja kasvava kantama vähentää latauksen tarvetta.

Sähköauton latauspaikkoja etsiessä menee sormi suuhun. Netissä tieto latauspaikoista on levällään kourallisella eri sivustoja, ja monella tieto on vanhentunutta. Esimerkiksi perusteellisena tunnetun sahkoinenliikenne-sivun viimeisin päivitys on vuoden takaa.