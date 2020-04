THL: Etelä-Karjalassa 16 varmistettua koronatartuntaa – Eksoten lukema on 13

Etelä-Karjalassa on THL:n koronakartan lauantain päivityksen mukaan 16 varmistettua koronatartuntaa. Eksoten lauantain lukema on 13. Se on kaksi enemmän kuin Eksoten tilastossa oli perjantaina.

THL:n kaupunkitaulukon mukaan Lappeenrannassa on 11 tartuntaa. Alle viiden tartunnan paikkakuntia ei THL:n taulukossa ole.

THL:n tilastoissa on myös sellaisia tapauksia, jotka asuvat tai on hoidettu Eksoten ulkopuolella, mutta ovat kirjoilla Etelä-Karjalassa.

Koko Suomen lukema 2905

THL:n tilastojen mukaan koko Suomessa on nyt 2905 vahvistettua koronatartuntaa. Uusia niistä on 136.

Perjantaina iltapäivällä päivitetyn tilaston mukaan koronaan oli kuollut Suomessa 48 ihmistä.

Näytteitä oli testattu noin 41 200 kappaletta.

Ikä on tiedossa 35 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta.