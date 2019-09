Ravintola Wolkoff menee remonttiin ja muuttaa talveksi Raatihuoneen viereen entiseen päiväkotiin

Ravintola Wolkoff Lappeenrannassa muuttaa väliaikaisesti Raatihuoneen vieressä sijaitsevaan entiseen Raatihuoneen päiväkotiin. Syynä on Wolkoffin tiloissa Kauppakadulla alkava remontti, joka käynnistyy marraskuussa. Samaan aikaan Wolkoff siirtyy kulman taakse Raastuvankadulle.

Ravintola Wolkoff sijaitsee yhdessä Lappeenrannan vanhimmista säilyneistä puutaloista, jonka vanhimmat osat rakennettiin jo vuonna 1826. Nyt remonttia kaipaa ravintolan takaosa, jossa sijaitsevat keittiö ja varasto.

Remontissa saneerataan vanha hirsirunko, joka on päässyt huonoon kuntoon. Wolkoffin vuokraisäntä on Lappeenrannan kaupunki, joka vastaa remontoinnista yhteistyössä Museoviraston kanssa. Remontti kestää alustavan arvion mukaan puoli vuotta, joten toukokuussa Wolkoffin pitäisi toimia normaalisti entisissä tiloissaan.

Riina Nokso-Koivisto Raatihuoneen viereisessä talossa sijaitsi viimeksi päiväkoti.

Vaikka muutto väistötiloihin vaatii työtä ja vaivannäköä, Wolkoffin ravintolapäällikkö Sirja Pasanen ei tunnu olevan asiasta kovin harmissaan. Väistötila on hänen mielestään paras mahdollinen.

— Tämä meidän tuleva ruokasali isoine vanhoine ikkunoineen on upea! Muutenkin rakennuksessa on samaa vanhaa ja idyllistä puutalon henkeä kuin mitä meillä on Kauppakadulla.

Väistötilaan muuttaminen oli Pasasen mukaan ravintolalle ainoa realistinen vaihtoehto. Koska juuri keittiö menee remonttiin, sitä ilman ravintola ei voi toimia. Ruokaravintolan sulkeminen kuukausien ajaksi olisi taloudellisesti mahdotonta.

Kaupunki remontoi päiväkodin tilat ravintolalle sopiviksi. Kallista ravintolakeittiötä sinne ei kuitenkaan tehdä muutaman kuukauden takia. Sen sijaan Wolkoffin oma keittiö siirretään konttiin, joka sijoitetaan pienelle takapihalle. Konttikeittiö yhdistetään sisätiloihin katetun käytävän avulla niin, ettei annoksia tarvitse kuljettaa pakkasella taivasalla.

Sirja Pasanen ei pelkää, etteivätkö asiakkaat löytäisi myös uusiin tiloihin.

— Meillä on vakioasiakkaita, jotka ovat käyneet yli 20 vuoden ajan lounaalla lähes joka päivä, Pasanen kertoo.

Wolkoffin viinikellari Ainonkadun varrella jatkaa toimintaansa tavanomaiseen tapaan. Ruokaravintola sulkeutuu 30. lokakuuta ja avautuu Raastuvankadulla 4. marraskuuta.