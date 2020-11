Kauppakadun ravintolakeskittymään Lappeenrannan kävelykadulla tulee uusi ravintola. Wilhunkulmassa avautuu keskiviikkona 25. marraskuuta Lappeenrannan toinen Don Papa -pizzaravintola Suomen kotileipomon viereiseen liiketilaan.

Uuden paikan avaamiseen on Don Papan viestinnästä vastaavan Jani Hiltusen mukaan parikin hyvää syytä.

– Meille tuli tilaisuus hyvään liikepaikkaan Lappeenrannan keskustassa, ja toinen syy on se, että nyt pystymme tarjoamaan Don Papa -pizzaa ympäri vuoden sen sijaan, että sitä saisi vain kesäisin satamasta.

Italialaiseen taikinajuureen leivottua pizzaa on saanut myös liikekeskus Centrestä kauppakeskus Ison-Kristiinan vierestä, mutta paikka ei ole Hiltusen mukaan ole ollut optimaalisin pizzaravintolalle.

– Centren ravintolan viereen ei pääse autolla, eikä sieltä ole sen takia esimerkiksi päässyt noutamaan pizzoja niin helposti. Se on vähän piilossa, eikä sinne välttämättä löydä, jos ei tiedä paikan olemassaoloa, Hiltunen sanoo.

Lounasravintolana toimiva Centren Don Papa on tällä hetkellä kiinni, mutta Hiltusen mukaan se avautuu siinä vaiheessa, kun koronarajoituksista päästään.

– Avasimme lounasravintolan kevään ja kesän tauon jälkeen elokuun alussa, mutta tällä hetkellä sitä ei kannata pitää auki, koska lounastajia on etätöiden takia niin vähän.

Mika Strandén Katto avattiin Lappeenrannan satamaan 2018, ja viime kesäksi sinne tehtiin laajennus. Sekä Katolla että sen alakerrassa olevalla Don Papalla meni Jani Hiltusen mukaan viime kesä hyvin.

Sisällä 56 paikkaa ja terassilla toinen mokoma

Uudessa Don Papassa on 56 asiakaspaikkaa, ja kesäisin sama määrä löytyy kävelykadulle avautuvalta terassilta. Sisäänkäynti on Suomen kotileipomon kanssa yhteinen. Kahvila on pääsääntöisesti auki päivisin ja Don Papa iltaisin. Perjantaisin ja lauantaisin ravintola on auki puoleen yöhön asti.

– Emme sulje sataman Don Papaa, vaan kesäisin meillä on kaksi pizzaravintolaa.

Kävelykadun liikepaikkaa ympäröivät ravintolat muodostavat Hiltusen mukaan hyvän kokonaisuuden, kun paikat tarjoavat keskenään erilaista ruokaa.

– Kauppakadun tiloissa pystymme järjestämään myös satamaa paremmin viinitastingeja, Hiltunen sanoo.

Pizzojen lisäksi ravintolassa saa salaatteja ja pientä purtavaa.

Minna Mänttäri Saku Hyttinen oli tiistaina matkalle Leville, jossa avaa joulukuussa pizzojen toimitusravintolan.

Pizzojen toimitusta Levin mökeille

Viime kesä oli Lappeenrannan sataman pizzaravintolassa Hiltusen mukaan hyvä. Mukavaa palautetta tuli myös Savonlinnasta Olavinlinnan läheltä.

– Ravintola Valo halusi ottaa meidän pizzat listoilleen, ja teimme sen kanssa viime kesänä yhteistyötä.

Joulukuussa Don Papa avaa Leville toimituspizzerian.

– Meillä ei ole siellä ravintolatiloja, vaan toimitamme tilauksesta pizzoja esimerkiksi mökeille. Sitä ei kukaan muu tee siellä. Myös muista yhteistyökuvioista on käyty neuvotteluja, ja lisää pizzerioita saattaa aueta myös muualle Suomeen.