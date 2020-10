Amfetamiinista tullut selkeä valtahuume Lappeenrannan seudulla, kokaiinin ja metamfetamiinin käyttö näyttää olemattoman vähäiseltä

Amfetamiinista näyttää tulleen valtahuume Lappeenrannan seudulla. Sen sijaan metamfetamiinin ja kokaiinin käyttö näyttää jätevesitutkimuksen perusteella hyvin vähäiseltä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutki neljän huumausaineen käyttöä 27 kaupungissa keväällä ja kesällä jätevesinäytteiden perusteella. Näytteistä etsittiin jäämiä amfetamiinista, kokaiinista, ekstaasista (Mdma) ja metamfetamiinista.

Yleisimmistä huumausaineista kannabis ei ollut mukana tutkimuksessa.

Amfetamiini-tilastossa Lappeenranta sijalla 18

Laskelmien perusteella Lappeenrannan puhdistamon vaikutusalueella on keväällä ja kesällä käytetty amfetamiinia 289 milligrammaa päivässä tuhatta asukasta kohden.

Kaupunki on amfetamiinin käytössä sijalla 18 kaikkiaan 27 suomalaisesta kaupungista.

Toinen Lappeenrannan jätevesinäytteissä jonkin verran esiintyvä huume on Mdma eli ekstaasi. Laskelman mukaan sitä on käytetty 63 milligrammaa tuhatta asukasta kohden päivässä.

Päivi Virta-Salo THL on tutkinut neljän huumausaineen käyttöä Lappeenrannan seudulla jätevesinäytteistä. THL muistuttaa, että tulokset ovat suuntaa antavia.

Tulokset ovat suuntaa antavia

Lähikaupungeista Lahti tulee amfetamiin käytössä valtakunnallisesti toisena (779 milligrammaa/1000 asukasta) heti Helsingin jälkeen (835). Kouvola on sijalla kolme (773). Mikkelin laskettu käyttö on 427 jolla kaupunki on mittauskaupunkien kymmenes. Kotka (319) on Lappeenrannan kanssa jokseeninkin samoissa luvuissa ja valtakunnallisesti sijalla 17.

Laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä kaupunkien puhdistamoihin tulee käsiteltäväksi jätevesiä myös lähikunnista.

– Tuloksiin täytyy sikälikin suhtautua varovaisuudella, että seitsemän perättäistä näytettä on kerätty viikon ajalta maaliskuussa, ja toisen kerran touko-kesäkuun vaihteessa, joten tuloksien yleistämistä pidemmälle ajalle pitää miettiä, huomauttaa kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä.

Amfetamiinin käyttö kasvaa

Jätevesitutkimusten mukaan amfetamiinia käytetään laajasti koko maassa ja sen käytön kasvu jatkuu, THL toteaa tiedotteessaan.

Käyttötrendien alueelliset erot koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana havaittiin etenkin loppukevään näytekeräyksessä, jossa aineiden käyttö laski osassa tutkimuskaupunkeja selvästi. Lappeenrannassa maaliskuun ja loppukevään näytteissä on vain pieni ero.

THL on kerännyt näytteitä myös elokuussa, ja suunnittelee uutta keräystä marraskuulle. Silloin saa käsitystä, kuinka esimerkiksi koronatilanne on mahdollisesti vaikuttanut huumeiden käyttöön ja saatavuuteen.

Metamfetamiinin käytössä näyttää jätevesiseurannan valossa olleen piikki Lappeenrannassa pari vuotta sitten, jolloin sitä näyttää käytetyn jopa enemmän kuin amfetamiinia.

Sittemmin käyttö on sulanut lähes tyystin pois ja korvautunut jälleen amfetamiinilla. Myös kokaiinin käyttö näyttää olevan Lappeenrannannan seudulla olematonta.

– Amfetamiini on jo pitkään ollut keskeinen käytetty huumausaine kaikkialla Suomessa. Sen rooli on merkittävä arvioitaessa huumausaineista yleisesti aiheutuvia haittoja ja lieveilmiöitä, arvioi THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar THL:n tiedotteessa.