The Solar Apparatus

Lauantaina The Solar Apparatus esiintyy Nuijamiehessä yhdessä Matti Mikkolan johtaman Saimaan kanssa. Luvassa on taatusti isoa progesaundia.

Lauri Kuosa oli 1990-luvulla yksi niistä monista joutsenolaispojista, jotka virittelivät bändikuvioita ja soittelivat niin nuorisoseurantalo Rientolassa kuin muissa treenikämpissä, joita oli hyvin tarjolla.

— Joutsenossa oli meidän nuoruudessa todella vahva ja aktiivinen musakulttuuri. Tiedän monta oman ikäluokan joutsenolaista, jotka työskentelevät musiikin ammattilaisina kuka missäkin.

Lauri Kuosa itse asuu nykyään Imatralla, jossa työskentelee teatterimuusikkona ja teatterin kapellimestarina. Lisäksi hän soittaa freelancerina erilaisissa projekteissa.

Vanhoista Joutsenon kavereista syntyi kymmenen vuotta sitten myös The Solar Apparatus, kahdeksanhenkinen, omalaatuista progea ja näyttäviä videoprojisointeja yhdistävä kokoonpano, jota kuullaan tulevana lauantaina Lappeenrannan Nuijamiehessä.

— Olimme soitelleet Venäläisen Oton kanssa yhdessä ihan nuoresta pitäen. Kymmenisen vuotta sitten olimme taas yhteisessä projektissa sillä kertaa tekemässä peruspoppia. Vähän vahingossa alkoikin syntyä aivan uudenlaisia biisejä.

Alex Almán The Solar Apparatus esiintyy lauantaina Nuijamiehessä, missä se pääsee täysimittaisesti toteuttamaan myös esityksen visuaalisen puolen.

Solar Apparatuksen kokoonpanosta voi päätellä, että kyse ei ole mikä tahansa poppi- tai humppabändi. Soittimina on sekä akustiset että sähkörummut, kahdet koskettimet, kolme kitaraa, vibrafoni ja haitari. Tarvittaessa bändistä löytyy myös esimerkiksi kolme basistia.

Laulajaa sen sijaan ei ole lainkaan. Laululyriikoiden sijaan tunnelmia ja tarinaa välittää äänimaisemointi, kuten esimerkiksi erilaiset luonnonäänet: tuuli suhisee, jäät sulavat rannassa, kerrostalon pihalla kuuluu kaikuna pihan ääniä.

Yksi bändin jäsenistä, lappeenrantalainen Jarno Rossi, on erikoistunut valoihin ja valoprojisointeihin, jotka ovat merkittävä osa bändin estetiikkaa ja esityksiä.

— Onkin mahtavaa, että Nuijamiehessä voimme toteuttaa kokonaisvaltaisen show’n, Lauri Kuosa sanoo.

Solar Apparatuksessa soittavat lisäksi Tero Anttonen, Jouni Toivanen, Juuso Partanen, Aatu Yli-Rahko ja Ilja Kaskimaa.

Vaikka Solar Apparatuksella on juuret Etelä-Karjalassa, bändiä on kuultu täällä vain harvoin. Yksi mieleenpainuvista keikoista oli vanhassa teatteritalossa ennen sen purkamista järjestetty keikka.

Lauantaista konserttia Nuijamiehessä on Kuosan mukaan yritetty järjestää jo pitkään, sillä ilta toteutetaan yhteistyössä Matti Mikkolan luotsaaman Saimaa-bändin kanssa. Mikkolan Saimaa-orkesteri teki viimeisimmän levynsä yhdessä rap-artisti Pyhimyksen kanssa.

Bändeille on yhteistä ainakin iso, omaperäinen ja valtavirtaa mielistelemätön saundi.

— Tykkäämme Saimaan musasta ja siitä estetiikasta. On iso livekokoonpano, jolle on taiten tehty kunnianhimoista musiikkia ja sovituksia. Sellaiselle on tässä ajassa tarvetta, Kuosa arvioi.