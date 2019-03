Abessinianpuiston alueella rakennetaan jo, mutta ei vielä Lappeenrannan uutta itäistä paloasemaa — Kunnallistekniset työt näkyvät Kaukaalla kevään ajan

Kaukaan Abessinianpuistoon esitetyn Lappeenrannan itäisen alueen paloaseman rakentaminen ei ole alkanut. Alueen kaavoitus on yhä kesken, kertoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä.

Lappeenrannan Kaukaalla Abessinianpuiston alueella rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa. Abessinianpuistoon esitetyn Lappeenrannan itäisen alueen paloaseman rakentaminen ei vielä ole alkanut, sillä alueen kaavoitus on yhä kesken, kertoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä.

— Alueella on käynnistynyt kunnallistekniikan linjojen uusiminen, joka ei liity suoraan paloaseman rakentamiseen vaan alueellisen kunnallistekniikan saneeraamiseen. Paloaseman rakentaminen käynnistyy vasta, kun asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen, Pimiä sanoo.



Pimiän mukaan nyt laaditaan asemakaavaehdotusta kaupunkikehityslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen kaavaehdotus tulee vielä nähtäville.



Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta arvioi, että itäisen paloaseman rakentaminen voisi alkaa ensi vuonna.

Iso kaukolämpöputki rakenteilla

Lappeenrannan energiaverkkojen verkostopäällikkö Ami Kylliäinen vahvistaa, että Abessinianpuistoon rakennetaan kokonaan uutta kunnallistekniikkaa, joka ei liity itäiseen paloasemaan. Parhaillaan käynnissä on uuden vesi-, kaukolämpö- ja sähköverkoston rakentaminen.

— Uusi, aika isokin työmaa lähtee Parkkarilankadun risteyksestä. Sieltä rakennetaan iso kaukolämpöputki UPM Kaukaan Mutterin eteen. Näin saadaan voimalaitokselta tuleva lämpö jakautumaan paremmin kaupungin alueelle.



Samalle matkalle rakennetaan uusi vesi- ja sähköjohto, joilla korvataan vanhat UPM:n tehdasalueen läpi menevät verkostot, Kylliäinen sanoo.

— Vesi- ja sähkötyöt jatkuvat Lauritsalantien varressa tehdasalueen itäpuolelle. Nämä asennukset tehdään poraamalla ja auraamalla, eli tälle välille tulee kaivantomonttuja harvakseltaan.



Abessinianpuiston alueen työmaan on määrä valmistua kevään aikana. Vesijohtotyö alkaa, kun maa on sulanut.

— Isoimmat liitostyöt tehdään Kaukaan koulun lähistöllä, kun koululaiset ovat jääneet kesälomalle, Kylliäinen sanoo.

Paras vaihtoehto

Lappeenrannan kaupunki ja pelastuslaitos pitävät Abessinianpuistoa parhaana vaihtoehtona uuden itäisen paloaseman sijoituspaikaksi.



Muina vaihtoehtoina esillä olivat Hyötiöntien ja Kaukaan tehdasalueen väli, Yhteistyönkadun risteys sekä Karjalantien varsi entisen linja-autovarikon tontilla.



Ensisijaisesti paikan valintaan vaikuttivat pelastustoimen tarpeet ja vaatimukset, kuten toimintavalmiusajat ja saavutettavuus.