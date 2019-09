Kuntajohtajilta vahvaa tukea Eksoten yt-neuvotteluille — ”Eksotella on kaikki tuki mitä tarvitaan, mitään ratkaisuja ei voi sulkea pois”

Etelä-Karjalan kuntajohtajat pitävät Eksoten valmistautumista yt-neuvotteluihin tarpeellisena, mutta samaan aikaan harmillisena.

Viimeksi tiistaina tavanneet kuntajohtajat ovat yksimielisiä siitä, että Eksoten menojen kasvu ei voi enää jatkua.

Kimmo Jarva: Kaikki ovat mukana talkoissa

Kunnat ovat aiemmin linjanneet menojen kasvuksi 1,5 prosenttia vuodessa, mutta esimerkiksi ensi vuoden kasvu on kolmen prosentin luokkaa.

— Jos suunnitellulla menouralla ei pysytä, se on kuntatalouden kannalta kestämätöntä. Se ei ole mielipide, vaan fakta, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo.

Jarva kiittelee, että Eksoten johto on ottanut kuntien viestit vakavasti, vaikka yt-neuvottelut eivät olekaan miellyttävä keino.

Jarva ei osaa sanoa suoraan, mistä palveluista Lappeenranta voisi luopua, jos Eksote päättää keventää nykyistä palveluverkostoaan.

— Kaikki ovat mukana talkoissa. Palvelut edellä on mentävä, mutta kuntakohtaiseen optimointiin ei saa sortua Lappeenrannassakaan. Vaikeita päätöksiä on edessä, Jarva sanoo.

Kai Roslakka: Odotamme Eksoten esityksiä

Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka on Jarvan kanssa samoilla linjoilla. Roslakalle yt-päätös ei ollut yllätys, vaan vastaa ennemminkin sitä, mistä kunnat ovat jo aiemmin puhuneet.

Imatran palveluverkkoa Roslakka ei ryhdy itse purkamaan, vaan odottaa Eksoten esityksiä.

— Eksotella on kaikki tuki mitä tarvitaan. Mitään ratkaisuja ei voi sulkea pois. Olemme koko ajan olleet sitä mieltä, että Eksotella on kaikki keinot käytettävissään. Siellä on paras tuntuma. He myös osaavat arvioida palvelutarpeet.

Roslakka korostaa, että kuntien ei pidä asettua toisiaan vastaan.

— Kunnilla ei voi olla erillisiä intressejä. Kokonaisetu pitää nähdä.

Johanna Mäkelä: Vanhat selitykset eivät enää kelpaa

Imatran tapaan yt-neuvotteluja käyvän Lemin vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä sanoo terävästi, että vanhojen selitysten aika on nyt mennyt.

— Eksote on tähän asti selittänyt, että parhaansa ovat tehneet. Nyt on saatava aikaan muutakin kuin selityksiä. Nyt näyttää siltä, että kuntien viesti on mennyt perille. Olen tyytyväinen, vaikka en tiedä, mitä tämä Lemille tarkoittaa.

Kynnyskysymyksiä Mäkelä ei ole asettanut.

— Sellaisiin ei ole varaa. Kuntia pitää tietysti kuulla, mutta lisää euroja ei enää löydy. Lemin kunta ei kestä niitä talouslukuja, joita meille on esitelty.

Kari Kuuramaa: Kunnissa valmius toimenpiteisiin

Taipalsaaren kunnanjohtaja Kari Kuuramaa sanoo, että ilman henkilöstöratkaisuja kustannuskehitykseen ei pystytä puuttumaan.

— Se on ainoa tie, jos Eksoten budjetissa henkilöstömenot ovat 70 prosenttia. Luulen, että noin isosta organisaatiosta löytyy säästöjä. Minusta on jopa hieman yllättävää, että Eksote pystyi noin radikaaliin avaukseen.

Kuuramaa ei pelkää mahdollista vastakkainasettelua, jos palveluverkostoa supistetaan.

— Varmasti tulee päättäjille vaikeita paikkoja eteen. Kuntajohtajien kanssa olemme aika yksimielisiä siitä, että toimenpiteitä tarvitaan ja niihin on valmiutta.

Anne Ukkonen: Palvelut saatava turvallisesti

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäeltä sanoo olevansa huolissaan Eksoten talouskehityksestä. Kuntien maksuosuudet ovat kasvaneet.

— Kunnissa tulopohja pettää eri syistä. Ei Eksote voi tässä tilanteessa ajatella, että heidän tulonsa säilyvät ennallaan.

Samalla Ukkosta huolettaa, miten ihmisten palveluille käy, jos niitä keskitetään yhä harvempaan paikkaan.

— Jos esimerkiksi lääkäripalvelut viedään pois maalaiskunnista, jossakin heidän on joka tapauksessa käytävä. Jos lääkäripalvelut supistuvat, on ehdottomasti mietittävä, miten turvalliset kuljetukset maalaiskunnista järjestetään, Ukkola sanoo.

Tuomo Sallinen: Myös maaseutukunnissa on tarpeita

Ruokolahdella kunnanjohtaja Tuomo Sallinen ei yllättynyt Eksoten ulostulosta.

— En pitänyt tätä pois suljettuna vaihtoehtona, mutta onhan tämä merkittävä uutinen. Kunnat eivät pysty määräänsä enempää maksamaan. Se on lähtötilanne myös Ruokolahdella.

Sallinen ei muiden kunnanjohtajien tapaan lähde asettelemaan omia kynnyskysymyksiään nykyisen palveluverkoston purkamiseen.

— Uskon, että palvelut tullaan turvaamaan riittävissä määrin. Myös maaseutukunnissa on tarpeita sote-palveluille.

Kimmo Kainulainen: Riitelyyn ei ole varaa

Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen korostaa, että kuntien on tehtävä hyvää yhteistyötä. Riitelyyn ei ole varaa.

— Varmaan kokonaisetu on tärkeää, koska vaikeita ratkaisuja pitää joka tapauksessa tehdä. Palveluihin kohdistuvia neuvotteluja ei ole vielä käynnissä, mutta erityisiä kynnyskysymyksiä Savitaipaleella ei ole.

Yllätyksensä Eksoten yt-valmius ei tullut.

— Ei tämä sinänsä yllätä, mutta mittakaava ei ole tiedossa. Kuntajohtajien kesken on vahva kanta, että talouskuuri tarvitaan, että Etelä-Karjala pärjää myös tulevaisuudessa. Henkilöstön kannalta tämä ei tietysti kiva ratkaisu ole.

Vesa Huuskonen: Koko organisaation terveystarkastus

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen muistuttaa, että yt-neuvottelut eivät tarkoita joukkoirtisanomisia Ekosten henkilökunnalle.

— Tavoitteena ei ole henkilöstöön liittyvät leikkaukset, vaan kuvaisin tätä enemmän koko organisaation terveystarkastukseksi. Esimerkiksi lääkärien ja hoitohenkilöstön vähentämiseen ei ole tarvetta, enemmän sillä sektorilla on pulaa käsistä.

Parikkalan kunnanjohtaja ei asettele ehtoja Eksoten tulevalle palveluverkostolle.

— Päättäjät korostavat lääkäritason vastaanoton säilymistä Parikkalassa. Vuodeosastostakin on keskusteltu. Olennaista on, että Parikkalan ja Rautjärven alueen palveluja voitaisiin katsoa yhtenä kokonaisuutena, Huuskonen sanoo.

Harri Anttila: Aidosti maakunnalliset palvelut

Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila sanoo, että edessä häämöttävät yt-neuvottelut ovat Eksoten vastaus siihen viestiin, joka kunnista on lähtenyt.

— Kunnat ovat tehneet aika rajuja leikkauksia omaan palvelutuotantoonsa. Eksoten pitää myös perata organisaationsa kuntoon.

Anttila ei asettele jyrkkiä ehtoja Rautjärven osalta. Tärkeää on, että lääkärien ja hoitajien vastaanotto on mahdollisimman lähellä asiakkaita.

— Nyt tarvitaan aidosti maakunnallinen verkosto. Niin ei voi olla, että syrjäseudut olisivat tässä yhtälössä vain maksajina.