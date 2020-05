Jos yksityinen päiväkoti Touhula lähtee, tilalle voisi tulla toinen ketju – Touhulan Tirilän päiväkoti on täynnä lapsia ja tuskin karsittavien joukossa, arvioi Lappeenrannan varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki

Yrityssaneeraukseen hakeutuneen yksityisen Touhula-päiväkotiketjun palveluja käyttää Lappeenrannassa tällä hetkellä noin 175 lasta. Sillä on tällä hetkellä toimintayksiköt Skinnarilassa ja Tirilässä.

Lappeenrannan varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki kommentoi Etelä-Saimaalle puhelimitse, ettei yrityssaneerauksen vaikutuksista Lappeenrantaan ole vielä tietoa. Touhula ei ole ilmoittanut muutoksista, vaan toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Touhula jätti yrityssaneeraushakemuksen torstaina 14.5. Yritys kertoi tiedotteessaan, että sen toiminta on ollut pidemmän aikaan tappiollista, koska useissa sen päiväkodeissa on ollut vähän lapsia ja kulut ovat nousseet. Ketjun jokaisen päiväkodin taloudellista tilannetta on tarkoitus tarkastella erikseen.

– En lähtisi tässä kohtaa maalailemaan piruja seinille Lappeenrannan osalta. Touhulan Tirilän päiväkoti on ollut koko ajan täynnä, joten en usko, että se on karsittavien listalla. Lisäksi toinen päiväkoti yliopiston kampuksella ottaa edelleen normaalisti asiakkaita vastaan, Virkki kertoo.

Toistaiseksi Virkin tiedossa ei ole perheitä, jotka olisivat koronan takia irtisanoneet hoitopaikan. Toiminnan on tarkoitus jatkua syksyllä normaalisti, ja Touhula ottaa asiakkaita sisään.

Yritys on ilmoittanut kertovansa mahdollisista toimenpiteistä toukokuun aikana. Mikäli Touhula päättäisi sulkea päiväkodit, tilalle voisi tulla toinen yksityinen toimija.

– Tähän asti kaikki valtakunnalliset ketjut eivät ole meille päässeet siitä syystä, että meillä on rajaus siitä, että noin 20 prosenttia palveluista voi olla yksityisiä.

Lappeenranta maksaa, vaikkei lapsi käyttäisi palvelua

Touhulan taloudelliseen tilanteeseen on vaikuttanut myös koronaviruksen aiheuttama poikkeustila. Touhulassa on ollut valtakunnallisesti korona-aikana vain vähän lapsia, ja jotkut kunnat ovat lopettaneet palvelusetelin maksamisen.

Palvelusetelillä tarkoitetaan summaa, jonka kunta maksaa palvelun tuottamisesta. Lappeenranta päätti palvelusetelin arvon korotuksesta huhtikuussa.

Virkin mukaan Lappeenranta toimii oman ohjeistuksensa mukaan, eikä päätöstä maksujen lopettamisesta ole tehty.

– Touhula noudattaa Lappeenrannassa kaupungin hyväksymiä maksukäytäntöjä, ja meillä on olemassa sääntökirja palvelusetelistä. Lappeenranta maksaa palveluntuottajalle 60 päivää, vaikka lapsi ei käyttäisikään palveluita, Virkki sanoo.

Lisäksi Lappeenranta maksaa kesän ajalta perheiden omavastuuosuuden eli päivähoitomaksun suuruuden.

– Touhula saa kesäajalta täyden korvauksen niistä lapsista, jotka paikassa ovat kirjoilla.

Muut Lappeenrannan yksityiset päiväkodit ovat kristillinen päiväkoti Omenapuu, steinerpäiväkoti Tontuntupa sekä Pilke päiväkodit Oy:n Kuutti, Norppa ja Tirikan päiväkoti.