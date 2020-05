Imatra markkinoi kiisteltyjä Saimaan rantatontteja Youtubessa

Imatran kaupunki aloitti tällä viikolla Saimaan rantatonttien koemarkkinoinnin.

Mainos löytyy ainakin Youtubesta, jossa pyörii minuutin mittainen video, jonka voit katsoa tästä.

Videolla näytetään ilmakuvaa Saimaalta ja uudesta asuinalueesta. Etätöihin laiturin nokkaan, houkutellaan kenties pääkaupunkiseudulla tai Lappeenrannassa asuvaa katsojaa.

Videolla kerrotaan, että Imatralle on 2,5 tunnin junamatka Helsingistä ja Lappeenrantaan 30 minuutin automatka – ja Saimaalle vain muutama metri, hiihto- ja lenkkimaastoon ei sitäkään.

Ilmakuvat konkretisoivat, minne uudet tontit mahdollisesti kaavoitetaan. Asuinalue sijoittuisi Lempukan uimarannan ja Malonsalmen välisen metsään, joka on toistaiseksi virkistys- ja ulkoilualuetta.

Aihe on poliittisesti tulenarka. Imatran kaupunginhallitus hyväksyi koemarkkinoinnin aloittamisen vasta äänestyksen jälkeen. Vähemmistöön jääneet demarit vastustivat koemarkkinointia, koska haluavat säästää rannat rakentamattomina.

Myös luonnonsuojelijat ovat älähtäneet Saimaan rantatonteista.

Uudet keinot tarpeen

Koemarkkinoinnilla halutaan selvittää, onko rantatonteille aidosti kysyntää. Jos on, rantatonttien tulevaisuutta mietitään, kertoo vs. kaupunginjohtaja Kaisa Heino kaupungin nettisivuilla. Ajankohta on sopiva menossa olevan Imatran yleiskaavan päivityksen vuoksi.

– Tiedossamme on, että tämän hetken tarjonnalla tonttikauppojen ja omakotirakennuskohteiden käynnistymiset ovat Imatralla olleet viime vuodet kokonaan pysähdyksissä. Tämä tieto yhdistettynä työikäisen väestön määrän jyrkkään laskuennusteeseen kannustaa siihen, että on löydettävä ihan uudenlaisia keinoja houkutella ihmisiä kiinnostumaan Imatralla asumisesta, Kaisa Heino sanoo kaupungin tiedotteessa.

Koemarkkinointikampanja näkyy verkossa, kohdennetusti sosiaalisessa mediassa, printti-ilmoituksina ja ulkomainontana.