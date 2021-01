Eksotella on jo aiemmin ollut vihiä, että Etelä-Karjalassa järjestetään mökkibileitä, jotka voivat toimia koronalinkona.

Rauhan alueella sijaitsevassa vuokramökissä järjestetyissä bileissä on ollut koronavirusta kantava henkilö viime viikon lauantaina. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tietojen mukaan kyseinen henkilö on ollut vuokramökissä runsaan tunnin ajan lauantaina 23.1. kello 22.45–24.

Eksoten tartunnanjäljitykseen on ilmoitettu ainakin kuudentoista mökissä samalla hetkellä olleen henkilön tiedot.

– Nuoriso seuraa some-kanavia niin aktiivisesti, että heti kun tieto tästä altistuksesta tuli, yhteydenottoja alkoi tulla, kertoo Imatran tartuntataudeista vastaava lääkäri Ville Verta.

Vuokramökillä on kuitenkin ollut useita henkilöitä enemmän ja kaikkien altistuneiden henkilöllisyys ei ole tiedossa. Mökin osoite tai numero ei ole Eksoten tiedossa.

Kaikkien lauantai-illan viimeisten tuntien aikana mökkibileissä olleiden on syytä ottaa välittömästi yhteyttä Eksoteen. Ville Verran mukaan osalla altistuneista voi olla jo oireita.

Mökkibileissä sairastuneen kanssa yhtä aikaa olleiden tulee soittaa numeroon 116 117 ja kertoa altistuksestaan. Koronavirustesti pyritään ottamaan nopeasti, 1–2 vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta.

– Meidän tietojemme mukaan mökkibileet ovat jatkuneet useamman päivän ja sen vuoksi yhteydenottoja on tullut runsaasti. Joukossa on varmasti niitäkin, jotka ovat olleet eri ajankohtana paikalla. Olennaista on nyt tavoittaa ne, jotka olivat paikalla samaan aikaa tartunnan saaneen kanssa.

Ville Verran mukaan Eksotella on ollut jo aiemmin vihiä, siitä että maakunnassa järjestetään koronarajoitusten vastaisia mökkibileitä, joista virus voi lähteä herkästi leviämään.

– Kyllä nyt pitäisi vielä jaksaa kestää ja noudattaa rajoituksia, että tilanne saadaan pysymään kurissa, Verta kehottaa.