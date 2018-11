Metsävuoden ympäristöpalkinnot Oiva Luukkoselle sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiölle — Näyttävät hyvää esimerkkiä muille

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri on myöntänyt tämän vuoden ympäristöpalkinnot Oiva Luukkoselle sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiölle.

Ruokolahtelainen Oiva Luukkonen on tehnyt aktiivista luonnonsuojelutyötä pitkään. Hän on asunut ikänsä Ruokolahden Hauklapissa, jossa hän on seurannut läheltä karun ja kirkasvetisen Suurjärven tilan heikkenemistä ja veden nuhjaantumista.

Hän on ollut huolissaan etenkin rantametsissä tehtyjen metsätaloustoimien aiheuttamasta vesistökuormituksesta, jonka vähentämiseksi hän on ponnistellut.

Luukkonen on esimerkki sinnikkäästä ja omatoimisesta luonnon puolesta toimivasta kansalaisesta, joka ei ole arkaillut ottaa tarvittaessa yhteyttä viranomaisiin, toimittajiin ja metsäyhtiöihin.

Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö on suojellut metsiä ja kiinnittänyt metsien talouskäytössä huomiota monimuotoisuuteen. Palkinto ja lämpimät kiitokset osoitetaan säätiölle, mutta myös mitä suurimmassa määrin Raija Tuuliaiselle.

Piirin mukaan Etelä-Karjalan maakunta on Suomessa hännänhuippu metsiensä suojelussa. Metsäteollisuuden vahvassa otteessa metsäluonto voi piirin mukaan huonosti ja vanhoja tai edes varttuneita metsiä on vaikea löytää.

Tuuliaisen säätiö ja Raija Tuuliainen yksityishenkilönä ovat hankkineet maakunnasta vielä löytyneitä upeita metsäalueita hallintaansa ja hakeneet niille rauhoituspäätöksen.

Säätiön metsäomaisuutta on myös jatkuvassa kasvatuksessa, mikä menetelmänä ottaa monimuotoisuuden paremmin huomioon. Luonnonsuojelupiirin mielestä tällaisia toimijoita tarvitaan rohkaiseviksi esimerkeiksi muillekin.

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri jakaa vuosittain ympäristöpalkinnon toimijoille, joilla on tahtoa, intoa ja sinnikkyyttä edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua maakunnassa. Suomen luonnonsuojeluliitto viettää tänä vuonna metsävuotta.