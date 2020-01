Metsänomistajat rynnistivät Imatralle Ponssen kutsusta: Yli 500 000 euron "kuningasskorpioni" kaatoi metsää satapäisen yleisön edessä

Maailman suurimpiin metsäkoneiden valmistajiin kuuluva suomalainen Ponsse rantautui tiistaina Imatralle.

Hakkuukohteessa Anteroisenrinteellä järjestetty yleisötilaisuus oli yhdistelmä autenttista työnäytöstä, alan uusimpien trendien esittelyä ja markkinameininkiä.

Kai Skyttä Yleisö kuljetettiin kohteeseen busseilla parkkipaikkojen puuttumisen ja tien kapeuden vuoksi.

Paikalle rynnisti satamäärin metsänomistajia, metsäkoneurakoitsijoita, alan opiskelijoita ja muita metsänkorjuusta kiinnostuneita Sulkavaa, Savonlinnaa ja Lappeenrantaa myöten.

Tilaisuus oli osa Ponssen maailmanlaajuista 50-vuotisjuhlakiertuetta ja ainoa laatuaan koko Kaakkois-Suomessa.

Kai Skyttä Ponssen uusien metsäkoneiden nimissä on skorpionia, kobraa, buffaloa ja biisonia.

Pelkästään ensimmäisen tunnin aikana bussit toivat metsäkohteeseen noin 200 henkeä.

Uudet koneet kiinnostavat

Yleisö seurasi silmä kovana pikkupakkasessa, kuinka yli puoli miljoonaa euroa maksava harvesteri Ponsse Scorpion King, vapaasti suomennettuna Kuningasskorpioni, möyri ketterästi ja pehmeästi hyristen jyrkkää rinnettä ylöspäin.

Kai Skyttä Jari Peippo pääsi keskellä päivää pidettyyn yleisötilaisuuteen, koska on lakossa.

Pian männyt alkoivat kaatua yksi toisensa perään.

– Uudet koneet kiinnostavat. Tekniikka kehittyy kaiken aikaa, oli kone mikä hyvänsä, sanoo Janne Peippo Simpeleeltä.

Peippo omistaa metsää reilut sata hehtaaria. Hänelle on tärkeää, miltä metsässä näyttää harvennuksen jälkeen. Kalustoa enemmän hänelle merkitsee kuljettajan ammattitaito.

– Kuljettajalla on väliä, millaisen jäljen hän tekee, Peippo painottaa.

Kiinnostava yritystarina

Ulla ja Asko Niemi saapuivat paikalle Korvenkylästä. Ponsse on tehnyt heihin suuren vaikutuksen.

– Ponssella on hyvä maine, sehän on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi. Uskomatonta, miten pienestä kyläpajasta toiminta on käynnistynyt! Seuraamme yrityksen menestystä myös pörssissä, eläkeläispariskunta kertoo.

Kai Skyttä Asko Niemi on eläkkeellä oleva metsänhoitaja ja myös metsänomistaja. Vaimo Ulla Niemi lähtee mielellään mukaan metsätöihin.

Niemet omistavat metsää, ja viihtyvät itsekin raivaus- ja istutustöissä. Heitä kiinnostaa, millaisella kalustolla puuta korjataan. Toiminnan täytyy olla tehokasta, mutta samalla puut pitää saada pois metsästä vahinkoa aiheuttamatta, Asko Niemi kuvailee.

Tässä riittää haastetta ilmastonmuutoksen, leutojen talvien ja sen vuoksi vaurioille alttiin pehmeän maaston vuoksi.

Kai Skyttä Simulaattorin avulla metsäkoneen käyttöä voidaan opetella jo ennen metsään ja tositoimiin menoa. Ponssen simulaattori sai kehuja Eemil Nousiaiselta, joka opiskelee Savonlinnassa metsäkoneen kuljettajaksi. - Koululla on reuhkempia (=vanhempia ja huonompia) vehkeitä.

Ponsse pyrkii vastaamaan ajan haasteeseen omalla kehitystyöllään. Metsäkoneiden ulottuvuus maksimoidaan ja pintapaine minimoidaan, kuvailee Teemu Vidgren Ponssen markkinoinnista. Muun muassa tätä viestiä yritys levittää 50-vuotiskiertueellaan, joka ulottuu kaikkiaan 28 maahan ja yli sadalle paikkakunnalle.

Imatran tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Tornatorin ja Stora Enson kanssa.

– Haluamme näyttää, ettemme tuhoa metsänomistajien metsää meidän jäljillämme, Vidgren sanoo.