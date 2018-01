Holopainen: Harmittaa, toinen kierros olisi ollut demokratian kannalta tarpeen — tulos kertoo vihreiden edelleen jatkuvasta nosteesta Hanna Holopainen (vihr.) pitää Pekka Haaviston tulosta hyvänä ja katsoo sen kielivän vihreiden edelleen jatkuvasta nosteesta.



Sauli Niinistön ylivoima ei yllättänyt, mutta harmitti Kaakkois-Suomen vihreiden toiminnanjohtajaa Hanna Holopaista.

— Toinen kierros olisi ollut demokratian kannalta parempi. Nyt syvemmälle menevät keskustelut jäivät käymättä, arvioi Holopainen ääntenlaskennan alkuvaiheessa.

Tulos on hyvä vihreiden kannalta. Me saimme kokoomuksen jälkeen ihmiset parhaiten liikkeelle.

Niinistön suosio kertoo Holopaisen mukaan siitä, että suomalaiset kaipaavat vakautta ja turvallisuutta. Istuvan presidentin jatkaminen takaa sen.

— Toivoisin, että Niinistö nyt tarttuu vaalikampanjan aikana käytyihin keskusteluteemoihin. Paljon puhuttiin syrjäytymisen ehkäisystä. Presidentti voi arvojohtajana vaikuttaa siihen, että näitä ongelmia nostetaan esiin. Toivottomuuden tunteesta kumpuaa myös turvallisuusriski.

Pekka Haavistolta kelpo suoritus, mutta Niinistöä olisi pitänyt haastaa rohkeammin



Pekka Haaviston kakkossija on Holopaisen mukaan hyvä suoritus.

Jos Haavisto olisi voinut tehdä kampanjassaan jotain paremmin, se olisi Holopaisen mukaan ollut rohkeampi liikkeellelähtö.

— Nyt kaikki ehdokkaat olivat hyvin varovaisia. Olisi pitänyt ryhtyä haastamaan Niinistöä ja aikaisemmassa vaiheessa ja tuoda esiin eroja ehdokkaiden välillä. Kirivaihe alkoi liian myöhään.

Kohti seuraavia presidentinvaaleja

Holopainen uskoo, että Pekka Haavisto kasvaa nyt korkoa seuraaviin presidentinvaaleihin.

Holopainen piti yllättävänä, että Laura Huhtasaari näytti kirivän Paavo Väyrysen ohi.

— Huhtasaaren selkeä ja pelkistetty viesti ilmeisesti meni perille.

Myös vasemmistopuolueiden heikko menestys kummastutti.



— Tämä vaali ei näköjään ollut puoluevaali. Moni päätyi äänestämään Niinistöä puoluetaustasta riippumatta.