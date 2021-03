Epidemia kohtelee yrityksiä hyvin eri tavoin. Seitsemän prosenttia yrityksistä on saanut poikkeusoloista lisää tuulta purjeisiinsa.

Koronaepidemian vaikutukset tuntuvat voimakkaina eteläkarjalaisissa yrityksissä. Etelä-Karjalan Yrittäjien teettämän tilannekyselyn mukaan kriisi on haitannut liiketoimintaa 75 prosentissa yrityksiä.

32 prosenttia yrityksistä arvioi haitan merkittäväksi, ja 43 prosentilla sitä katsottiin esiintyneen jonkin verran. Seitsemän prosenttia yrityksistä kertoi koronalla olleen liiketoiminnalle myönteisiä vaikutuksia.

Helmi–maaliskuussa teetettyyn tilannekyselyyn vastasi 335 yrittäjää. Yli puolet vastanneista toimii Lappeenrannassa.

Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari toteaa tiedotteessa, että iso vastaajamäärä kertoo hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta. Yrittäjillä tuntuu olevan nyt myös halua avautua asiasta.

Lähikuukaudet haastavia

Liikevaihdon muutos on ollut negatiivinen 59 prosentilla yrityksiä. Kolmella prosentilla vastanneista se on loppunut jopa kokonaan.

Joka sadas yritys arvioi toimintansa loppuvan ja 15 prosenttia vastanneista pitää jatkamismahdollisuuksia epävarmoina. 61 prosenttia vastanneista uskoo kuitenkin selviävänsä kriisistä, ja 15 prosenttia yrityksistä näkee tulevaisuuden entistä myönteisempänä.

Noin puolet vastanneista uskoo yrityksensä liikevaihdon laskevan lähikuukausina verrattuna viime vuoteen. 21 prosenttia uskoo liikevaihdon positiiviseen kehitykseen lähitulevaisuudessa.

Lomautuksia irtisanomisten sijaan

Joka neljäs kyselyyn vastannut yritys on joutunut lomauttamaan työntekijöitään, ja lomautuksia arvioidaan olevan tulossa lisää kevään aikana. Lomautukset ovat olleet ensisijaisesti määräaikaisia, ja osa yrityksistä on jo voinut kutsua työntekijöitään takaisin töihin.

Noin viisi prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on turvautunut irtisanomisiin. Vastaavasti lisää työpaikkoja on syntynyt viidessä prosentissa yrityksiä.

Yrittäjät haluavat pitää väkensä töissä, jos vain mahdollista. — Jami Holtari

– Yrittäjät haluavat pitää väkensä töissä, jos vain mahdollista. Yrittäjät ja työntekijät ovat samassa veneessä tämänkin kriisin keskellä, Holtari toteaa.

Tuen tarve ilmeinen

Eteläkarjalaisten yritysten avuntarve on edelleen hyvin suuri. Tukea tarvitaan sekä toiminnan kehittämiseen että akuutin kriisin hoitamiseen.

Taloudellisen tuen tarve on ilmeinen. 23 prosenttia vastanneista katsoo tukien jääneen toistaiseksi riittämättömiksi.

Viime vuonna jaettuja koronatukia haki 56 prosenttia vastanneista, ja 47 prosenttia päätöksistä oli myönteisiä. Koronatuet saavat yrittäjiltä arvostelua, sillä niiden ehtoja pidetään liian tiukkoina.

– Yrittäjiä korpeaa, että tukia tarjotaan välillä innokkaastikin, mutta kun tuki tulee haettavaksi, sitä joko ei saa tai saa vain vähän, Holtari kertoo.

Viidennes yrittäjistä on saanut lykättyä lainojen lyhennyksiä, ja joka kymmenes on saanut lisäaikaa vuokranmaksuun. Lähes neljäsosa yrityksistä on ottanut lisää lainaa.

Yli 26 tukimiljoonaa

Kyselyyn vastanneet yrittäjät pitävät erilaisia tukimuotoja tarpeellisina, mutta niiden toteutuksessa olisi paljon parannettavaa. Puolet vastaajista katsoo, ettei hallitus ole ymmärtänyt yrittäjien hätää ja aputoimet ovat siten jääneet riittämättömiksi.

Parhaan avun yrittäjät katsovat saaneensa suoraan yrittäjäjärjestöltä. Korona-apu -konseptin mukaisesti rakennettua neuvontapäivystystä pidetään merkityksellisenä.

Wirman, Kehyn, Etelä-Karjalan Yrittäjien ja Business Millin yritysneuvojat tavoittivat lisäksi reilun kolmanneksen kaikista eteläkarjalaisista yrityksistä. Yrityksille tarjottiin apua yritystukien hakuun, ja toiminta osoittautui erittäin tarpeelliseksi.

Etelä-Karjalaan rekisteröityneille yrityksille jaettiin yli 23 miljoonaa euroa Business Finlandin ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) korona-avustuksia. Lisäksi kunnat jakoivat yksinyrittäjätukia yli kahdella miljoonalla eurolla. Kustannustukea on puolestaan myönnetty kahdessa erässä yli miljoonalla eurolla.