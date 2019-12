Vuoden jutut: Retkeilijät dokumentoivat luolia, lohkareita ja putouksia Puumalan, Ruokolahden, Sulkavan ja Savonlinnan rajaseudulla: " Haluamme jakaa ilosanomaa siitä, miten upeita kohteita täältä löytyy"

Eija Mörsky ja Markku Jonninen eivät välitä kuntien ja maakuntien rajoista, kun he retkeilevät eväiden, kameroiden ja koptereiden kanssa. Lohilahdelta on kätevä vierailla usean kunnan alueella. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 22.6.2019.

Julkaisemme joulun ja uudenvuoden aikaan valikoituja juttuja kuluneelta vuodelta ja Etelä-Saimaan arkistosta. Juttu lohilahtelaisen pariskunnan Markku Jonnisen ja Eija Mörskyn retkeilyharrastuksessa julkaistiin Etelä-Saimaan paperisessa kesälehdessä 2019 sekä verkossa juhannuksena 22. kesäkuuta.

Kuntien ja maakuntien rajat eivät pidättele kuvaamisesta kiinnostunutta luontoretkeilijää. Sulkavan Lohilahdelta pääsee kätevästi neljän kunnan ja kahden maakunnan alueelle. Tämän ovat havainneet kylään juurtuneet Eija Mörsky ja Markku Jonninen.

Pariskunta on kiertänyt viime vuosina Puumalan itäosien ja Ruokolahden pohjoisosien sekä Sulkavan ja Savonlinnan eteläosien tunnettuja, vähän tunnettuja ja ennestään tuntemattomia luonnonnähtävyyksiä ja muinaisjäännöksiä.

Lohilahti Shutterbug Team Laivakivi löytyy läheltä Eräjärveä, Välimäentien tuntumasta.

Kartalta on etsitty ja maastosta löydetty uusia kohteita. He ovat myös kuunnelleet korva tarkkana vinkkejä vanhoilta paikkakuntalaisilta.

Luontoretkien tulokset näkyvillä Facebookissa ja Youtubessa

Eija Mörskyn ja Markku Jonnisen luontoretket lähiseudulle ovat paitsi henkilökohtaisia elämyksiä myös dokumentointeja. Mukana kulkevat kamerat ja kuvauskopterit. Reissut tuottavat valo-, video- ja ilmakuvaa.

Emme halua pitää tietoja itsellämme vaan kertoa muillekin. — Eija Mörsky

Luontoretkien aikaansaannoksia on esillä Lohilahden kylän Facebook-sivuilla sekä Youtubessa Lohilahti Shutterbug Teamin kanavalla.

Heidän dokumentoimansa luontokohteet muodostavat verkoston, joka soveltuu niin Etelä-Karjalan kuin Etelä-Savon lähimatkailukohteeksi sekä on kohtalaisen lähellä Saimaan alueesta kiinnostunutta kymenlaaksolaista.

Kallioturismia etätöiden lomassa

Markku Jonninen asuu Lohilahdella, kun taas Eija Mörsky asuu sekä Lahdessa että Lohilahdella. Hän käy kylässä viikoittain ja tekee sieltä käsin etätöitä.

— Sydän on jo täällä. Ehkä me näemme seudun kivenmurikat ja luolat hieman eri silmin kuin paikkakuntalaiset. Menemme luolaan fiilistelemään: istumaan, syömään eväitä ja juomaan kahvia, Eija Mörsky sanoo.

Kuvausharrastuksella ei ole kaupallisia pyrkimyksiä. He eivät hae taloudellista hyötyä.

— Lohilahden seutu on aivan mahtavaa aluetta. Haluamme jakaa ilosanomaa siitä, miten upeita kohteita tältä seudulta löytyy. Emme halua pitää tietoja itsellämme, vaan kertoa niistä muillekin. Hienoja retkeilykohteita riittää melkein rajattomasti, Mörsky kertoo.

Ilpo Leskinen Eija Mörsky ja Markku Jonninen ovat vierailleet usein Kemppilän Myllykoskella. He ovat havainneet paikan suosion kasvavan vuosi vuodelta.

Markku Jonninen luonnehtii Katosselkää sekä Katosselän seudun ja Lohikosken erämaa-aluetta aarreaitaksi ja luolien paratiisiksi. Alue on lähes asumatonta ja suurelta osin tutkimatonta.

Jonnisen mielestä seudulta löytyy yhtä upeita paikkoja kuin Lapista.

”Muutama kuvauskopteri on jo tuhottu”

Eija Mörsky on valokuvannut koko ikänsä. Markku Jonninen innostui kuvaamisesta myöhemmin. Nyt hän lennättää kuvauskoptereita ja ottaa videokuvaa. Videot he editoivat yhdessä.

Lohilahti Shutterbug Team Veihtvuoren luola sijaitsee Katosselän länsirannalla, lähellä Kukonharjua.

Uusien laitteiden kokeileminen on osa luontoretkeilyä. Sukelluskameraa on tarkoitus testata tänä kesänä.

— Kuvauskoptereita on lennätetty aika hurja tuntimäärä. Muutama on tuhottu, mutta neljä on ehjänä, Jonninen sanoo.

Moni paikka oli vain pienen piirin tiedossa

Lohilahti Shutterbug Team Särkijärven siirtolohkareet on monen retkeläisen taukopaikka. Eija Mörsky ja Markku Jonninen ovat käyneet siellä usein eväiden ja kameroiden kanssa.

Pariskunta ei ole kotoisin Lohilahdelta, joten paikkakuntalaisten apua ja vinkkejä on kysytty ja saatu. Moni upea paikka on Jonnisen mukaan ollut vain pienen piirin tiedossa.

Luolia on lähdetty etsimään myös huhupuheiden perusteella. Ensin on katsottu kartasta ja sitten menty paikan päälle.

Tärkeimpänä tietolähteenä on lieviskäläinen Jussi Valtonen. Hän on tiennyt kohteita ennestään sekä etsinyt uusia. Mörsky ja Jonninen ovat itsekin löytäneet luolia. Rotkoja on paljastunut kartan avulla.

Lohilahti Shutterbug Team Julunkiven ympärillä on luonnonsuojelualue, joka on edelleen laajenemassa.

Valkoista aluetta luonnonihmeiden kartalla

Mörsky ja Jonninen ovat ikäväkseen havainneet, että suurin osa Lohilahden seudun nähtävyyksistä loistaa poissaolollaan Suomen luonnon ihmeitä esittelevissä teoksissa. Seutu kaikkinensa tunnetaan muualla huonosti.

He aikovat osaltaan korjata tämän puutteen. He suunnittelevat julkaisua seudun luonnonihmeistä: nettiin ja kirjallisena. Aikataulu on parin vuoden kuluessa.

Upein luola löytyi sattumalta

Lohilahti Shutterbug Team Mustalammen luolan suu kutsuu luontoretkeilijöitä.

Parhaana löytönään retkeilijät pitävät Veihtvuoren luolaa, jonka he ovat nimenneet Iku-Tieran linnakkeeksi. Luola sijaitsee Katosselän länsirannalla, Kukonharjun suunnalla. Matkan varrella sijaitsee toinen kiinnostava kohde: Lepokivet, joka on rykelmä siirtolohkareita.

— Löysimme luolan sattumalta. Siitä ei kerrota missään. Kun olimme julkistaneet luolan netissä, ei mennyt kauan, kun sinne tuli geokätkö, Mörsky kertoo.

Pariskunta on dokumentoinut aiemmin tuntematonta, Petran repeämäksi nimettyä pystysuoraa kalliohalkeamaa Katosselän itärannalla. Jussi Valtonen oli huhun kuultuaan löytänyt paikan sitkeän etsinnän jälkeen. Kapeasta solasta voi kävellä ohi, vaikka olisi muutaman metrin päässä.

Vuorilammen avoluola luonnonihmeiden keskittymässä

Lohilahti Shutterbug Team Eija Mörsky on ennättänyt tutustua useaan Lohilahden seudun luolaan. Kuvassa Lohikosken erämaassa sijaitseva Mustalammen luola.

Vuorilammen avoluolan lähistöltä Mörsky ja Jonninen ovat löytäneet suuren siirtolohkareen, jonka he ovat nimenneet Vuorilammen Vartijakiveksi. Se on heidän mielestä hienompi kuin Julunkivi ja yhtä suuri.

Samasta maisemasta löytyy myös kapea rotko, joka Jonnisen mukaan vetää vertoja hienoimmille tunnetuille rotkoille. Se on yksi vaikuttavimmista, jonka hän on nähnyt.

Retkeilijät liikkuvat autolla metsäteitä pitkin ja kävelevät perille. Erityisesti veneestä käsin he ovat kokeneet Katosselän upeuden ja hiljaisuuden. Täksi kesäksi on saatu uusi vene, jolla retkiä voi pidentää. He retkeilevät myös talvella sen mukaan, mihin autolla pääsee.

Turisti ei välitä kuntien rajoista

Lohilahti Shutterbug Team Eija Mörsky ja Markku Jonninen veneilevät paljon. Kamerat ja kuvauskopterit ovat aina mukana. Kuva on Tolvanselältä.

Kuntarajojen ylittäminen on Lohilahdella arkipäivää, koska Sulkavaa on vain kapeasti sillä kohtaa.

Luontomatkailua ja -reittejä pitäisi Jonnisen mielestä ajatella laajemmin kuin vain yhden kunnan sisällä.

— Reitistöjä pitää miettiä turistin eikä kunnan kannalta. Turisti ei välitä kuntien rajoista.