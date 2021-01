Vaalimaan raja-asemalle järjestettiin maanantaina tilat koronatestaukseen ja terveysneuvontaan. Tänään tiistaina rajalla otettiin ensimmäiset koronatestit.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiiri (Kymsote), Huslab ja Rajavartiolaitos ovat ryhtyneet yhteistyössä parantamaan rajanylitysten terveysturvallisuutta itärajalla.

– Olin itse paikalla kello 10–14, ja sinä aikana noin 20 rajanylittäjää oli käynyt testissä, kertoo turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä Kymsotesta.

Rämän mukaan itärajan testaus- ja terveysneuvontapiste on seuraavat kolme viikkoa pilotointivaiheessa. Jo tänä aikana kootaan kokemuksia ja faktatietoja, joiden perusteella päätetään jatkosta.

Testauspiste on avoinna joka päivä kello 10–19. Aukioloajoista päätettäessä on katsottu, milloin rajaliikenne on vilkkaimmillaan.

– Ainakaan toistaiseksi mahdollisuutta ympärivuorokautiseen aukioloon ei ole. Rahaa kyllä löytyisi, kyse on henkilöstöresursseista, sanoo Rämä.

Huslab on laskenut, että Vaalimaan testauspisteen yhdellä testauspatterilla kyetään tunnissa ottamaan kaksitoista koronatestiä. Testipisteen nykyisen aukioloajan puitteissa ylletään siis reiluun sataan testiin.

Kimmo Seppälä Tämänhetkisellä miehityksellä Vaalimaalla voidaan testata 12 henkilöä tunnissa.

Kaksoiskansalaisia ja muita oleskeluluvan omaavia

Vaalimaan koronatestipisteellä testiä tarjotaan henkilöliikenteen rajanylittäjille. Testi on vapaaehtoinen ja maksuton.

– Rajaliikenne on tätä nykyä varsin hiljaista. Siellä liikkuu etupäässä kaksoiskansalaisia ja muita oleskeluluvan omaavia.

Raskaan liikenteen kuljettajia ei testiin kysellä, mutta heitäkin testataan, jos tarvetta on. Rämän mukaan kuljetusliikkeiden velvollisuutena on ollut ja on yhä huolehtia kuljettajien terveysasioista.

– Rekkaliikennehän on pyörinyt koko koronaepidemian ajan. Kyse on osittain Suomen huoltovarmuudesta. Ja hyvin vähän on ollut sairastuneita kuljettajia suhteutettuna siihen, kuinka paljon heitä täällä jatkuvasti liikkuu, sanoo Rämä.

Ensivaiheen kokemukset ovat hyviä

Rajavartiolaitoksen henkilöstö on jo tähänkin asti jakanut rajanylittäjille tiedotteita koronasta ja karanteeneista. Nyt avatulla terveysneuvontapisteellä tiedottamista on mahdollista tehostaa entisestään.

– Toive rajojen terveysturvallisuuden tehostamisesta on tullut valtakunnan tasolta. Etenkin nyt, kun maailmalla liikkuu viruksen variantteja, kontrolli ja tieto siitä, mitä rajan yli tulee, ovat erittäin tärkeitä.

Vaalimaa ei ole ainoa raja-asema, jossa terveysturvallisuutta on tehostettu. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ottaa omalla toiminta-alueellaan yhteyttä rajanylittäjiin.

Jarno Rämän mukaan ensivaiheen kokemukset Vaalimaan terveysneuvonta- ja testipisteestä ovat hyvät.

– Toiminta lähti tänään suunnitellusti käyntiin. Etenkin, kun ottaa huomioon, kuinka nopealla aikataululla piste laitettiin pystyyn. Ihmiset ovat suhtautuneet hyvin positiivisesti, sanoo Rämä.

Vaalimaan koronapisteen pilotointiaika kestää helmikuun 7. päivään saakka.