Liikkeellä on myös paljon ihmisiä, kertoo kerääjäkonkari.

Hillaa, suomuurainta, lakkaa – herkulla on monta nimeä – halajavien ei tarvitse tänä vuonna lähteä Pohjois-Suomen soille. Marjaa löytyy nyt myös Etelä-Karjalasta.

Pohjois-Suomessa hillahullujen on kerrottu sekoavan hillan paljoudesta, mutta myös Etelä-Karjalassa monet innokkaat marjastajat raportoivat keskimääräistä tuntuvasti paremmasta sadosta.

– Paras lakkavuosi viimeisten viiden vuoden aikana aikana. Saimme tähän mennessä mökkisuon läimäreeltä 9–11 litraa, kun hyvänä tavisvuonna 3–4 ja huonona vain kouran tai pari, kertoo lakkasuolla viime lauantaina Uukuniemellä aikaa viettänyt Anne Iivonen.

– Ihan hitosti on hillaa Etelä-Karjalan soillakin, kun niitä tänä kesänä on tullut perhosten perässä poljettua, raportoi myös Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin tutkimusjohtaja Kimmo Saarinen.

"Paremmin kuin milloinkaan näillä kulmilla"

Saarisella on hyvä yleiskuva, sillä hän on rämpinyt kaikkiaan yhdeksällä suolla etsimässä suovenhokas-nimistä yöperhosta, jota ei kuitenkaan ole löytynyt.

Lakasta Saarinen ei niin välitä, mutta monelle muulle se kelpaa. Poikkeuksellinen tilannekin taitaa jo olla monien tiedossa.

– Porukkaa on ollut paljon soilla parkkeeratuista autoista päätellen, kertoo innokas luonnonmarjojen kerääjä ja luontokasvattaja Anne Kuhanen.

Kuhanen itse on miehensä kanssa kerännyt hillaa jo 10 litraa, mikä näillä leveyksillä on paljon.

– Ei hillaa täällä mattona ole kuten pohjoisessa kerrotaan, mutta paremmin kuin milloinkaan näillä kulmilla, Kuhanenkin sanoo.

Kypsymistilanne epätasainen

Lakkasuon voi löytää perimätiedon avulla tai etsimällä. Kuhanen kertoo tietävänsä muutaman pienen suon, jonka tosin tietää muutama sata muutakin ihmistä.

– Muut paikat on löydetty niin, että mies on suunnistaessaan nähnyt jossain hillanlehden, ja sitten on vain lähdetty katsomaan.

Kuhanen kertoo keräävänsä hillan vain kypsänä, mutta kertoo nähneensä niitäkin, jotka riipivät mättäiltä raa'atkin, vielä punaiset marjat.

Suomen varsinaista hillavyöhykettä on Pohjois-Suomi, jossa sielläkin hilla alkaa jo olla kypsää. Etelä-Karjalassa hillastajilla alkaakin olla jo kiire soille, jos mieli saada muuta kuin ylikypsää marjaa.

Tosin kerääjät raportoivat lakkojen kypsyneen epätasaisesti. Samoilla mättäillä on ollut vielä punaisia nuppuja sekä myös pehmeäksi kypsynyttä lakkaa.