Lappeenrannan kaupunki on kilpailuttanut konkurssiin menneen Kajonin hoitamat koulukuljetusreitit.

Niistä kolme meni Taksi Päijänteelle, yksi Taksiliikenne Sedigille ja yksi Taksi- ja tilausliikenne Nenoselle. Asiasta päätti kaupunkikehityslautakunta kesäkuussa.

Sopimukset ovat voimassa elokuun alusta vuoden 2021 loppuun. Niitä voidaan jatkaa kahdella optiovuodella.

– Kajonilla oli viisi reittiä, jotka on nyt kilpailutettu, Lappeenrannan kaupungininsinööri Olli Hirvonen sanoo.

Kaikkiaan koulukyytireittejä on Lappeenrannassa 25. Joissakin koululaisia kuljetetaan kahdella tai kolmella autolla.

Koulukuljetusten piirissä on noin 750 oppilasta Lappeenrannassa. Lisäksi 750 oppilasta kulkee avoimessa joukkoliikenteessä.

Kajon meni konkurssiin huhtikuussa.

Taksi Päijänne etsii Etelä-Karjalasta liiketoimintaa

Taksi Päijänne on uusi tulokas Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa. Yhtiö on tähän asti toiminut Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Se on erikoistunut Kela-kyyteihin, mutta hoitanut myös koulukyytejä.

Kajonilta jääneet koulukyydit houkuttelivat Taksi Päijänteen Lappeenrantaan, Taksi Päijänteen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Halminen sanoo. Tarkoitus on katsella koulukyytireittien lisäksi myös muita mahdollisuuksia Lappeenrannasta tai Etelä-Karjalasta.

– Pidetään silmät auki, jos on jotain töitä ja osa-alueita, joista kannattavaa liiketoimintaa on mahdollista saada. Sen perässä lähdettiin katselemaan.

Halminen kertoo, että aluksi töitä on viidelle autolle ja viidelle paikalliselle työntekijälle. Työntekijöistä ainakin osa on työskennellyt aiemmin Kajonille.

– Osin he ovat sellaisia kuljettajia, jotka ovat näitä reittejä aikaisemminkin ajaneet ja asiakkaille tuttuja. Työn aloittaminen on helpompaa, kun kuljettajilla on rutiini.