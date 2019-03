Kuusivuotias Neela Pereira Lappeenrannasta ehtii irrottaa turvavyöt ripeästi, kun äiti Elina Niinikoski-Pereira on pysäyttänyt auton Pontuksen päiväkotikoulun pihaan Lappeenrannassa.

Se, että poliisi tervehtii ystävällisesti eskaripäivän aluksi tulee heille ja kaikille muillekin yllätyksenä.

Poliisin ja Liikenneturvan yhteisestä neuvontahenkisestä tiistaiaamun turvaistuinratsiasta ei ollut kerrottu etukäteen.

Niinikoski-Pereira on kuitenkin kohtaamiseen hyvin tyytyväinen. Heillä kuusivuotias tytär istuu autossa aina korokeistuimella, ja turvavyöt ovat kiinni asianmukaisesti.

Vain siitä on ollut jonkin verran vääntöä, onko tyttären paikka tarhamatkoilla etu- vai takapenkillä.

Kun vanhempi konstaapeli Anne Nenonen neuvoo istumaan taakse, viesti menee perille.

— Oikein hyvä juttu, äiti kiittää taustatuesta.

Mika Strandén Siskokset Olivia (edessä) ja Maria Berg ovat tottuneet matkustamaan turvaistuimissa. Tiistaiaamun matka päiväkotikouluun äidin Anna Bergin kyydissä ei tehnyt poikkeusta tuttuun sääntöön.

Vyöt kiinni, vasta sitten auto liikkuu

Pihassa riittää vilskettä ennen ja jälkeen aamukahdeksan.

Pienestä kiireestä huolimatta päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat ovat poikkeuksetta sitä mieltä, että ratsiassa puututtiin oikeaan ja tärkeään asiaan.

Anna Bergin tyttäret Olivia ja Maria ovat tottuneet pienestä pitäen turvaistuimiin.

— Tiukkana periaatteenamme on, ettei auto liiku ennen kuin turvavyöt ovat kiinni.

Samaa sanoo Merja Järvinen, joka muistelee vielä itse lapsena 1980-luvun puolivälissä istuneensa auton kyydissä ilman turvaistuinta.

Nyt ei tulisi kuuloonkaan sallia sitä omille pojille Joelille ja Leolle.

Neuvoen ja varovasti muistutellen

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen Kouvolasta huomauttaa, että lasten liikenneturvallisuutta haluttiin lähestyä myönteisesti, mieluummin neuvoen ja varovasti muistutellen.

— Jokaiselle vanhemmalle oman lapsen turvallisuus on tärkeintä.

Korhosen mukaan alle kouluikäisten lasten liikenneturvallisuus on kohentunut myönteiseen suuntaan.

Silti suuri osa kohtalokkaista onnettomuuksista sattuu edelleen autossa. Lähes

kolme neljästä alle kouluikäisen kuolemasta ja loukkaantumisesta sattuu, kun lapsi on auton matkustajana.

Mika Strandén Äiti Merja Järvinen taustalla kertoo, että esikoispoika Joel pääsee jo itse pois turvaistuimesta. Pikkuveli Leo oli mukana saattamassa Joelia päiväkotiin.

Mika Strandén Merja Järvinen kuuluu ikäluokkaan, joka vielä 1980-luvun puolivälissä ja loppupuolella matkusti autoissa ilman turvaistuimia, korokeistuimia ja turvavöitä.

Pelkkä lantiovyö ei riitä

Aamun aikana poliisit ehtivät tarkistaa lähes 40 auton turvavarusteet ja niiden käytön.

Ryhmänjohtaja Pertti Karvosen mukaan asiat olivat pääosin kunnossa, ja vain kahdessa tapauksessa löytyi huomautettavaa.

Lain mukaan alle 135-senttisen lapsen kuuluu istua korokeistuimella turvavöissä.

Tähän joukkoon kuuluu vielä moni alakoululainenkin.

— Ei riitä, että pelkkä lantiovyö on kiinnitettynä, sillä silloin lapsen ylävartalo pääsee heilahtamaan voimakkaasti äkillisissä jarrutus- tai törmäystilanteissa.

Jos lapsi pääsee täysin ilman vöitä sinkoilemaan matkustamossa, seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia.

Mika Strandén Ryhmänjohtaja Pertti Karvonen kertoo, että vanhemmat huolehtivat tunnollisesti lastensa liikenneturvallisuudesta. Joskus poliisilla on kuitenkin huomautettavaa.

Lapsen elimistö ei ole läheskään niin vahva kuin aikuisen.

Tarja Korhonen sanoo panneensa merkille, että vanhemmat pyrkivät tyypillisesti luopumaan turvaistuimen käytöstä liian aikaisin.

Turvaistuimet myös isovanhempien autoon

Myös isovanhempien auto on syytä varustaa korokeistuimin lastenlapsia varten.

Usein ukit ja mummit ottavat osan päivän kuljetusryllingistä vastatakseen.

Pienempien turvaistuimia siirretään sitä varten autosta toiseen.

Mika Strandén Vanhempi konstaapeli Anne Nenonen yllätti tiistaina-aamuna myönteisesti tervehtiessään lapsia ja vanhempia Pontuksen päiväkotikoulun pihamaalla. Tarjolla oli myös asiantuntevia neuvoja lasten turvaistuimista ja niiden käytöstä.

— Lasten korokeistuin ei ole niin kallis investointi, ettei sitä voisi hankkia lisävarusteeksi.

Pertti Karvosen mukaan huonoja selityksiä ovat, että lasten kuljetustarve olisi tullut eteen aivan yllättäen tai että kyse olisi vain lyhyestä matkasta.

— Se pitää paikkansa, että vanhemmat ihmiset ajavat melko rauhallisilla nopeuksilla, mutta he eivät ole liikenteessä yksin. Joku toinen kuljettaja saattaa tehdä virheen.

Vanhempi konstaapeli Anne Nenonen lisää, että turvaistuimen säädöt on hyvä tarkistaa ja kiinnittää lapsen vyöt tukevasti. Talvella liikaa väljyyttä voi aiheutua toppa-asusta.

Alle kouluikäinen lapsi autossa

Korokeistuin ja turvavyöt käytössä siihen asti, kun lapsi on 135-senttinen. Vasta isommalle lapselle auton omat turvavyöt ohjautuvat niin kuin pitää. Turvaistuimen tarve määräytyy lapsen koon eikä taitojen mukaan.

Takapenkille kiinnitetty turvaistuin on autossa matkustavalle lapselle turvallisin paikka. Ainakin 3-vuotiaaksi asti on turvallisinta matkustaa selkä menosuuntaan.

Kun turvaistuin on käytössä aina, myös lapsi ymmärtää rutiinin paremmin, eikä mutinalle anneta sijaa. Vanhempienkin on selkeämpää vaatia ja ylläpitää johdonmukaista linjaa.

Lasten liikenneturvallisuus on parantunut. Silti edelleen kolme neljästä alle kouluikäisen kuolemasta ja loukkaantumisesta sattuu, kun lapsi on matkustajana autossa.

Lähde: Liikenneturva