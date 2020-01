SaiPalta kolme puolustajaa sairastuvalla — Ossi Ikonen kuukauden lainalle Jyväskylästä Sputnikkeihin

SaiPa paikkaa loukkaantumisten harventamaa puolustustaan.

29-vuotias puolustaja Ossi Ikonen liittyy SaiPan riveihin kuukauden lainapestillä.

SaiPan sairastuvalla on ruuhkaa, sillä loukkaantumisen vuoksi sivussa on kolme puolustajaa: Mario Grman, Markus Kojo ja Jere Sneck.

Ikonen on JYP:n sopimuspelaaja, mutta tällä kaudella hän on pelannut 18 ottelua lainalla Lahden Pelicansissa tehoilla 0+6 (-5). JYP:ssä hän on pelannut kuluvalla kaudella kaksi ottelua.

SaiPa starttaa torstaina länsirannikon kiertueelle. Perjantaina vastassa on Sport Vaasassa ja lauantaina Kärpät Oulussa.