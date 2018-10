Verkkopyynti avovesikautena, onkiminen ja vetouistelu olivat tärkeimpiä pyyntimuotoja Saimaan vapaa-ajankalastajille.

Luonnonvarakeskuksen uusin selvitys Saimaan vapaa-ajan kalastajien pyyntitavoista ei vastaa täysin Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajan Vesa Tiitisen näkemystä Etelä-Saimaan tilanteesta.

— Verkkojen määrä putosi huomattavasti jo vuosina 2006—2012, ja sama kehitys on jatkunut. Passiivisia pyyntimuotoja on vähemmän, ja verkkojen pitäminen painottuu talvikauteen, Tiitinen kommentoi paikallista tilannetta.

Verkoilla käynti ei sovi laiskoille

Syy verkkokalastuksen suosion laskuun ei Luken kyselyn mukaan johdu niinkään norpan kalastuksen takia annetuista kalastusrajoituksista kuin harrastajien elämäntilanteen muuttumisesta.

— Tämä on enempi vanhempien miesten harrastus.

Vesa Tiitisen kokemusten perusteella verkkokalastus kesäaikana ei sovi mukavuudenhaluisiksi muuttuneille vapaa-ajan kalastajille.

Verkkokalastus on vilkkaampaa kaupunkien lähialueilla ja erityisesti Parikkalassa, missä Simpelejärven hyvä kuhakanta on pitänyt kalastuksen harrastajat perinteisen pyyntimuodon piirissä.

Muikkua on tullut hyvin

Syksyn muikkusaaliit ovat Vesa Tiitisen mukaan olleet hyviä, mutta päivittäiset vaihtelut ovat olleet suuria. Muikku on edelleenkin pientä. Koko vaihtelee siten, että suurempaa 13—14 sentin muikkua on saatu Kyläniemen eteläpuolelta. Pohjoisemmassa muikku on pienempää.

Tänä vuonna kuluttajien on varauduttava maksamaan muikunmädistä huomattavan korkeita hintoja. Syyksi Vesa Tiitinen kertoo sen, että Ruotsin puolella Perämerellä Kalixin alueella muikkukannat ovat pudonneet, ja se vaikuttaa myös Suomessa mädin markkinahintaan.

Kalastajille maksettava kilohinta on tänä vuonna ollut noin 50 euroa, kun se aiempina vuosina on jäänyt 30 euroon.

Laadukasta mätiä saadaan syyskuun 20. päivän jälkeen, ja mäti muuttuu vetiseksi lokakuun loppupuolella.