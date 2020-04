Luumäki aloittaa yt-neuvottelut, henkilöstöä voidaan osa-aikaistaa, lomauttaa tai tehtäviä voidaan järjestellä uudelleen

Koronaviruspandemian vuoksi on suljettu esimerkiksi kirjastot ja liikuntapaikat. Verotulot näyttävät pienenevän.

Luumäki aloittaa koko kunnan henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut. Luumäen kunnanhallitus päätti asiasta kokouksessaan keskiviikkona.

Yt-neuvottelut alkavat 20. huhtikuuta. Henkilöstöä voidaan osa-aikaistaa, lomauttaa enintään 90 päiväksi tai tehtäviä voidaan järjestellä uudelleen.

Koronaviruspandemia on tuonut poikkeusolot. Esimerkiksi kirjastot, liikuntapaikat ja nuorisotilat on suljettu, ja Luumäen päiväkodeissa hoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt merkittävästi.

Tähän asti tilannetta on Luumäellä pyritty hoitamaan tehtävien uudelleen järjestelyillä. Kunta varautuu siihen, että poikkeusolot voivat jatkua. Esimerkiksi huhtikuun verokertymä osoittaa verotulojen pienenevän.

Näiden syiden vuoksi Luumäen on sopeutettava käytettävä työvoiman määrä taloudellisiin ja tuotannollisiin edellytyksiin.

Luumäen kunnanjohtaja ja hallintojohtaja raportoivat yt-neuvotteluiden edistymisestä kunnanhallitukselle viikoittain.