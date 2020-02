Uusi liikennelentäjäkoulutus tuo elämää Mikkelin hiljaiseksi käyneelle lentokentälle – Vajaat 90 000 euroa maksava koulutus kilpailee hinnalla

Lentokoulun mukaan Mikkelissä alkava koulutus on noin neljänneksen edullisempi kuin kilpailijoilla. Kyselyitä koulutuksesta on tullut ja tuntuma on positiivinen, sanoo Xamkin koulutusalajohtaja.