Kourulan kansanjuhla kasvaa viimevuotisesta ja saa tukea Karjalan kulttuurirahastolta. Päivällä ohjelmassa on muun muassa Kansan kanttiini, jossa kourulalaiset saavat kertoa, miten he haluaisivat kaupunginosaansa kehittää.

Ville Väisänen, 28, kasvoi 1990-luvun Kourulassa tuijotellen urheilukentän luistelukopin seinillä olevia piirroksia ja rockbändien laulujen sanoituksia.

— On kiinnostava ajatus, että monet ikäluokat ovat katselleet niitä samoja piirustuksia. Joka kaupunginosassa on valtavasti tällaisia pieniä juttuja, jotka ovat tärkeitä alueen asukkaille, Väisänen sanoo.



Lappeenrantalainen kotikaupunginosa on edelleen rakas Väisäselle, vaikka hän muutti Tampereelle kymmenisen vuotta sitten. Tänä vuonna jo toistamiseen järjestetään Väisäsen ideoima Kourulan kansanjuhla, jonka tarkoituksena on saattaa ihmisiä yhteen, kerätä Kourula-muistoja ja pohtia alueen tulevaisuutta paikallisvoimin.