Pulpin päiväkodilla on hiljaista. Rakennuksen 1970-luvulla rakennettu itäinen siipi on verhoiltu suojatelttaan, koska sen vanhat lämmöneristykset uusitaan ja julkisivua verhoillaan uusiksi. Keskiviikkona on tarkoitus ottaa ikkunat pois ja vaihtaa uudet tilalle.