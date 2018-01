Jussi Markkanen sivussa arviolta kuusi viikkoa — Antti Tuomenoksa ei ryntää heti maalivahtikaupoille, mutta etsii vahvistuksia: "Budjetin rajoissa mennään ja katsotaan, mitä on olemassa" Jussi Markkanen on kärsinyt selkävaivoista pitkin kautta. Arkistokuva.

SaiPan maalivahti ja osaomistaja Jussi Markkanen on sivussa peleistä arviolta kuusi viikkoa. SaiPa tiedotti Markkasen tilanteesta viikkoinfossaan maanantaina.

Markkanen pelasi viimeksi SaiPan maalilla 3. tammikuuta Raumalla, kun SaiPa hävisi Lukolle maalein 6—4.

Tuon jälkeen hän ei ole ollut SaiPan kokoonpanossa. Torjuntavastuun on kantanut Frans Tuohimaa ja luukkuvahtina on ollut tällä kaudella enimmäkseen a-junioreissa pelannut Niclas Westerholm.

Markkanen on kärsinyt tällä kaudella selkävaivoista ja on pelannut ainoastaan kahdeksassa ottelussa.

Pelaamissaan otteluissa Markkanen on kellottanut peliaikaa 417 minuuttia ja 15 sekuntia, torjunut 163 laukausta ja päästänyt 27 maalia. Torjuntaprosentiksi on näin kertynyt 85,79.

Antti Tuomenoksa ei lähde heti maalivahtikaupoille

SaiPan urheilujohtajan Antti Tuomenoksan mukaan seura ei ole tällä hetkellä etsimässä paikkaajaa Markkaselle.

—Tällä hetkellä (Markkasen tilanne) ei vaikuta mitenkään toimintaamme. Tuohimaa ja Westerholm on meidän kaksikkomme tällä hetkellä.

Jääkiekkoliigan siirtoaika umpeutuu 1. maaliskuuta. Jääkiekkoliigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan 10. maaliskuuta.

—Meillä on hyvin aikaa katsoa, mikä Markkasen tilanne on. Arvio on nyt kuusi viikkoa. Toivottavasti hän palaa aiemmin. Jos ei, katsotaan tilannetta uudelleen.

Tuomenoksa kertoo, että SaiPa kartoittaa uusia pelaajia jatkuvasti. Joukkue ei välttämättä ole vielä valmis.

—Budjetin rajoissa mennään ja katsotaan, mitä on olemassa. Hyökkäyspäähän katsotaan, mitä markkinoilla on tarjolla sillä rahalla, mitä meillä on käytössä. Meillä kävi (Peter) Quenneville, ja totesimme, että sillä rahalla saa sen tyyppisen kaverin. Katsotaan, 1. maaliskuuta asti on aikaa.

Käytkö tällä hetkellä neuvotteluita uusista pelaajista?

—Juuri nyt en käy, mutta iltapäivällä tilanne saattaa olla toinen.

SaiPan sairaslistalta löytyvät Markkasen lisäksi Elmeri Kaksonen ja Anssi Löfman, joiden paluuajankohdan arvioidaan olevan 1—2 viikon päästä.