Metsälinnut ovat virkeimmillään anivarhain aamulla – Silloin räpsyy ahkerasti myös lappeenrantalaisen Arvi Tynin kamera

Lappeenrantalainen Arvi Tyni sonnustautui metsään puoli viideltä lauantaiaamuna, silloin, kun tavallisella vapaapäivän viettäjällä on vielä monta kertaa kylkeä kääntämättä.

Lintujen kevätmuutto on yksi niistä luonnon näytelmistä, joita ahkera lintu- ja luontokuvauksen harrastaja haluaa seurata aitiopaikalta.

– Linnut ovat virkeimmillään ja valo parhaimmillaan anivarhain aamulla.

Juuri nyt on odotettavissa, että ensimmäiset kurjet laskeutuisivat peltoaukeille.

Kevään merkeissä riittää etsittävää ja kuunneltavaa.

Huippuhetkiä ja arvaamattomia yllätyksiä

Arvi Tyni on syntyisin Kuusamosta ja harrastanut valokuvaamista noin 15-vuotiaasta.

Luonto ja linnut olivat kivenheiton päässä, sillä lapsuuskoti on aivan metsänreunassa.

Tyni liikkuu nykyisin kameran kanssa pääosin Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa. Kotiseudulla Kuusamossa tulee käytyä pari kertaa vuodessa.

– Useimmiten kuvaan lintuja ja muita eläimiä, harvemmin maisemia.

Hän naurahtaa, että linnut ja luonto tarjoavat huippuhetkiä.

Niin voi sanoa vaikkapa suolammesta, jolta nousee usva auringon noustessa.

Saman lammen rannalla tepastelee pari kurkea ja taaempana lammella uiskentelee pari joutsenta.

– Se on se hetki, jonka voi kokea.

Luonto pystyy tarjoamaan myös arvaamattomia yllätyksiä. Juuri kun kojun suojista tavoittelee kuvaa maakotkasta, kanahaukasta ja korpista, suoraan eteen rynnistää kahdeksan hirven talvilauma.

Kuusamon juttuja ovat olleet karhut ja sudet.

Käki ei pysty hillitsemään uteliaisuuttaan

Tänä kesänä Arvi Tyni aikoo keskittyä paremmin käen kuvaamiseen. Käki mieluummin piilottelee, vaikka toisaalta se ei oikein pysty hillitsemään tavatonta uteliaisuuttaan.

– Jos lintua osaa matkia, se tulee pian kurkistamaan äänen alkuperää.

Linnussa kiinnostaa erityisesti sen erikoinen tapa munia munansa toisten lintujen pesiin.

Käen munista ja poikasista huolehtivat melko tyypillisesti muun muassa leppälintu ja punarinta. Tyni haluaisi ikuistaa poikasen toisten hoivissa.

– Olen saanut tuossa tilanteessa pesältä kuvaan punarinnan, mutta en ole täysin tyytyväinen kuvan laatuun.

Tyni korostaa, että kuvaamisessa on myös omat hankaluutensa. Lintujen pesintää ei pidä häiritä.

Haapanan ääni, mutta entäpä vihertävä silmäkulma

Sorsalintujen isossa talvehtivassa parvessa Imatran Vuoksessa kuutostien sillan alla hyöri viime maanantaina yksi siivekäs, jota Arvi Tyni ei pystynyt varmasti tunnistamaan.

Ääni oli kuin haapanan, sen sijaan vihertävä väritys linnun silmäkulmassa kiinnitti huomiota – ja sai hämilleen. Sen perusteella kyse saattaisi olla kahden linnun risteytyksestä, hybridihaapanasta.

– Veikkailin, että joko linnun isä tai äiti voisi tavi tai amerikanhaapana.

Hän kysyi omilla nettisivuillaan, tietäisikö mahdollisesti joku tarkemmin, mikä lintu on.

Monia arvailuja ja veikkauksia on esitetty. Sitäkin pidettiin mahdollisena, että kyse on haapanasta, ja erikoisempi väri peilautuu vain valo-olosuhteiden takia. Selitys on järkeenkäypä.

– Pitäisi kai dna-näyte ottaa, että arvoitus lopulta ratkeaisi, hymyilee harrastaja.

Hän tietää, että lintujen kevätmuutossa on yllinkyllin kuvattavaa ja kummasteltavaa.