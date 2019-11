Lappeenrannan jouluhulina alkoi Isossa-Kristiinassa — Joulupukki ei ole Teemu Pukista kuullutkaan

Lappeenrantalaisen kauppakeskus Ison-Kristiinan käytävät ovat väkeä väärällään, kun joulupukki tonttuineen on saapunut paikalle juhlistamaan joulukauden avajaisia. Etenkin lapsiperheet ovat lähteneet liikenteeseen.

Joulupukki ja tonttu jututtavat lapsia marketin vieressä ja asettuvat auliisti yhteiskuviin. Nella,12, ja Linnea Kekolan, 6, äiti ikuistaa kännykällä kuvan ja tytöt saavat kerrottua joululahjatoiveensa. Kumpikin tyttö toivoo petsejä, eli suurisilmäisiä eläinfiguureja.

Mika Strandén Tonttu oli katsonut pukilta salaa Suomen jalkapallomaajoukkueen ratkaisuottelun perjantaina. Nella ja Linnea Kekola pääsivät yhteiskuvaan Korvatunturin väen kanssa.

Pukilta on kysyttävä näin Huuhkajien suuren saavutuksen hetkellä, onko hän jotakin sukua kaksi maalia Suomelle laukoneelle Teemu Pukille?

— En ole sellaisesta kuullutkaan, ei ole sukua, Joulupukki vastaa.

Selviää, että pukki on tuiki tietämätön perjantai-illan historiallisista tapahtumista. Joulupukin kiireisin työaika on toki alkanut, joten ymmärtäähän sen, ettei hän ole ehtinyt seurata television ääressä Suomen jalkapallomaajoukkueen edesottamuksia.

Tonttu sen sijaan supattaa, että on katsonut ottelun pukilta salaa.

— Mutta nyt meidän pitää mennä ruokkimaan poroja, tonttu huikkaa ja laskeutuu pukin kanssa parkkihalliin.

Outoa. Parkkeerataanko porot autojen sekaan?

Mika Strandén Arttu Ylämäki sai kotiin viemisiksi Suomalaisen tonttukirjan.

Kirjakaupassa kääritään jälleen Mauri Kunnasta paketteihin

Suomalaisessa Kirjakaupassa kääritään jo ahkerasti joulupaketteja.

Arttu Ylämäki, 12, on iloinen, kun äiti ostaa kotiin Suomalaisen tonttukirjan. Hauskaksi osoittautunut kirja on ollut heillä aiemmin kirjastosta lainassa. Ylämäen silmiin osuu lautapeli Terraforming Mars, jota hän aikoo toivoa joululahjaksi.

Mika Strandén Suomalaisen kirjakaupan myymälävastaava Tiina Soijarvi-Virsunen pohtii, josko Postin lakko jättäisi ihmisten nettiostokset vähemmälle ja sen sijaan käveltäisiin paikallisiin myymälöihin.

— Kyllä joulukauppa on jo alkanut, ja tämä on meidän suurin ja tärkein sesonki. Koulukirjakauppa on seuraavaksi tärkein alue, kertoo myymälävastaava Tiina Soijarvi-Virsunen.

Jo nyt näyttää siltä, että jokavuotiset tutut suosikit ovat haluttuja kirjoja tänäkin jouluna, kuten Ilkka Remeksen jännärit. Myös Mauri Kunnaksen lastenkirjat sekä Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu —sarja myyvät aina. Suosikiksi on noussut myös Sofi Oksasen uutuus Koirapuisto.

Kysyttyjä ovat myös paikallisesta elämästä kertovat Mikko Nikkisen Saimaa-kirja, Juha Taskisen Jää hyvin saimaannorppa sekä Hilkka Suoanttilan historiateos Kotkaniemen kohtalonvuodet.

Veronpalautusten maksupäivä on tuonut aiempina vuosina piikin myyntiin, mutta tänä syksynä kirjakaupassa ei ole huomattu veronpalautusten vaikutusta.

Nyt odotellaan, onko postin lakolla vaikutusta.

— Voihan olla, että lakon ja toimitusten epävarmuuden vuoksi ei tilatakaan nettikaupasta, vaan liikutaan jaloin myymälöihin, Soijarvi-Virsunen pohtii.

Mika Strandén Myymäläpäällikkö Annika Kumlin voi todeta tyytyväisenä Sokoksen joulukiireiden alkaneen.

Sokoksellakin sujahtaa jo paketteihin muun muassa joka jouluisia suosikkeja tuoksuja, neuleita, yöpaitoja ja sukkia.

Siellä myymäläpäällikkö Annika Kumlin pitää postin lakkoa sekä uhkana että mahdollisuutena. Miinuksena on se, että paksu kuvasto jää jakamatta koteihin. Toisaalta hän ajattelee kuten kollega kirjakaupassa, että ehkä ihmiset jättävät verkko-ostoksen vähemmälle ja tulevat liikkeeseen.

Mika Strandén Enni Pilli pääsi kokeilemaan tankotanssijan tankoa.

Joulunavauskarnevaaliin mahtuu tankotanssia, taikuutta ja ilotulitusta

Ilotulitukseen huipentuva joulunavaustapahtuma tarjoaa erilaista näkemistä.

Elisa Kallio viihdyttää kauppakeskuskansaa tankotanssilla. Hänen jälkeensä kenellä vain on mahdollisuus kokeilla, kuinka haastavasta lajista on kyse. Kahdeksanvuotias Enni Pilli kiipeää tankoon ketterästi. Tyttö kertoo käyvänsä sirkuskoulussa, josta taidot ovat peräisin.

Entä mitä Enni aikoo toivoa joulupukilta? Ainakin Lol-palloja ja slimeja. Tontut ovat varmaan kärryillä, mistä on kyse, vaikka kaikki aikuiset eivät noista leluista tietäisikään.

Mika Strandén Dharin Doshi sai taikurilta miekanmallisen ilmapallon. Seuraavaksi hän on menossa äitinsä Bhairavi Doshin kanssa tapaamaan joulupukkia.

Viisivuotias Dharin Doshi saa jonottaa jonkin aikaa saadakseen miekanmallisen ilmapallon taikuri Eetu Lammelta. Leikkimiekan saatuaan poika lähtee vilistämään pitkin käytävää sellaista vauhtia, että hänen äitinsä Bhairavi Doshi saa kiiruhtaa juoksujalkaa perään.

Seuraavaksi he ovat menossa katsomaan joulupukkia, ja kenties Dharin saa kerrottua, että toivoo kovasti legoja joululahjaksi.