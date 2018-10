Prisman ovista läpi menneen skootterin aiheuttamia vahinkoja korjataan, turman syy on edelleen epäselvä

Tapaus sattui 18.55 Imatran Prisman pääovilla. Silminnäkijöiden mukaan nuoren kuljettajan skootteri oli lähtenyt omiin matkoihinsa, osunut Prisman oviin ja särkenyt ne mennessään.

Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Maanantai-iltana yleinen näkemys oli, että kuljettaja oli käynnistänyt skootterin, jonka kaasu oli hirttänyt kiinni. Ilmeisesti kuljettaja ei ollut skootterin selässä.

Prisman kiinteistöpäällikkö Mikko Härkönen sanoo, ettei ole ehtinyt käydä paikalla, mutta on nähnyt kuvat tapahtumapaikalta.

— Meille jää nyt se, että korjaamme vahingot. Molemmissa ovissa on korjattavaa ja siellä ovat alan ammattilaiset hommissa. Siellä on varmaan ovikoneistoa, lasia ja mahdollisesti oven runkoa korjattava, Härkönen sanoo.

Korvaussummista ei vielä tietoa

Vielä ei ole tiedossa kauanko ovien korjaus kestää tai millaisissa summissa vahinko ja sen aiheuttamat vauriot liittyvät.

— Se selviää vasta sitten, kun tiedetään mitä ovesta on rikki ja mitä osia joudutaan korjaamaan. Ensi alkuun on hyvä, että siellä on toiset ovet vieressä, joita voidaan käyttää.

Tapahtumien kulusta ei ole vielä vahvistettua tietoa. Edes poliisi ei osannut sanoa siitä mitään tiistaiaamuna.

— Mitään rikosilmoitusta ei tästä asiasta ole, rikosylikonstaapeli Ari Keskisaari Kaakkois-Suomen poliisista sanoo.

Rikos vai pelkkä korvausasia?

Keskisaari arvelee, että jos kyse on pelkästään korvausasiasta, voivat osapuolet sopia siitä myös keskenään. Koska mukana on ollut skootteri, voidaan tapauksessa kuitenkin epäillä myös liikennerikkomusta tai liikenneturvallisuuden vaarantamista.

— Silloin se menisi poliisijuttuna. Mutta en yhtään tunne tätä asiaa, joten en voi ottaa sen tarkemmin siihen kantaa, Keskisaari sanoo.

Myöskään kiinteistöpäällikkö Mikko Härkönen ei osaa vielä sanoa mitään sen enempää korvauksista.

— Mutta yleisestihän törmääjä on korvausvelvollinen näissä asioissa. Pääasia kuitenkin, että ei tullut henkilövahinkoja. Peltiä saa aina, mutta että ei käynyt kenellekään mitään, Härkönen kiittelee.