Kaakkois-Suomen poliisi on alkanut tutkia murtojen sarjaa Etelä-Karjalassa.

Poliisi otti maanantain ja tiistain välisenä yönä kiinni kaksi miestä Kourulassa Lappeenrannassa sen jälkeen, kun nämä olivat murtautuneet ikkunan kautta kerrostaloasuntoon. Asunnon haltija oli murron havaittuaan paennut naapuriin ja hälyttänyt apua. Poliisi tavoitti miehet kerrostalon pihalta.

Törkeästä varkaudesta epäillyt lappeenrantalaiset miehet on sittemmin pidätetty. Miesten mahdollisesta vangitsemisesta tulee päättää perjantaihin puoleen päivään mennessä.

Rikoskomisario Teemu Liikkanen sanoo, että poliisi selvittää teon yhteyttä muihin viime aikoina Etelä-Karjalassa tehtyihin asuntomurtoihin. Hän sanoo, että pidätettyjä miesten ja heidän tekijäkumppaniensa epäillään olevan myös muiden tekojen takana.

— Juttujen välillä on havaittavissa liittymäkohtia. Tutkimme, onko tapauksissa yhteyttä toisiinsa ja selvittelemme, onko näissä muita osallisia. Olemme muiden henkilöiden perässä, mutta emme ole heitä vielä tavanneet.

Poliisi tiedotti tiistaina, että sillä on tutkittavanaan viimeisen reilun viikon ajalta Kourulan törkeän varkauden lisäksi murto Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloihin ja pihalla olevaan varastoon, murto työmaaparakkiin Lappeenrannan Kourulassa ja murtautumiset omakotitaloon Imatralla ja vapaa-ajan käytössä olevaan omakotitaloon Ruokolahdella. Kaikkia tekoja tutkitaan varkauksina.

Omaisuutta takavarikossa

Liikkasen mukaan Kourulassa pidätetty kaksikko on poliisille entuudestaan tuttu. Hän kertoo, että tutkinta jatkuu miesten kuulemisella, tietojen tarkastamisella ja muun muassa valvontakameranauhojen katselulla.

— Olemme tehneet kotietsintöjä ja omaisuutta on takavarikossa.

Liikkanen sanoo, että poliisi selvittää pidätettyjen miesten yhteyksiä myös aiemmin alueella tehtyihin rikoksiin.

— Meillä on omat epäilyksemme ja niitä pitää tarkastella. Emme ole ehtineet perkaamaan pidemmällä aikavälillä.

Luvatta asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon tunkeutuen tehtyjen varkauksien määrä on kasvanut viime vuodesta Etelä-Karjalassa. Prosentuaalisesti kasvu on ollut suurta, sillä asuntoihin kohdistuneiden varkauksien määrä on noussut 85 prosenttia ja vapaa-ajan asuntoon kohdistuneiden varkauksien määrä 24 prosenttia.

Tapausten määrät ovat kuitenkin melko pieniä. Poliisi on tutkinut kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä 24 tapausta, jossa varkaat ovat tunkeutuneet asuttuun asuntoon. Vapaa-ajan asuntoon tunkeutumisia on ollut 26.

Muiden luvatta tunkeutuen tehtyjen varkauksien määrät ovat laskeneet hieman.