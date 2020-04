Poliisi käänsi kelkkansa sen jälkeen, kun Etelä-Saimaa kertoi imatralaisravintolan ruokailijoista: Sopimusruokailu ei riitä perusteluksi ravintolatoiminnan jatkamiselle normaalisti

Kaakkois-Suomen poliisille on tehty asiaan liittyen tutkintapyyntö.

Kaakkois-Suomen poliisi on muuttanut aiempaa tulkintaansa siitä, millainen ravintola voi olla normaalisti avoinna koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeusolon aikana.

Apulaispoliisipäällikkö Kari Hyyryläinen kertoi aiemmin Etelä-Saimaassa, että poikkeusajan säätelyä on noudatettu ravintoloissa erittäin hyvin. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa poliisin ohjeistus on riittänyt, eikä muihin toimenpiteisiin ei ole tarvinnut ryhtyä. Ohjeistusta poliisi oli Hyyryläisen mukaan käynyt kahdesti antamassa Imatralla toimivassa Karelian Gourmet -ravintolassa, joka on jatkanut toimintaansa niin sanottuna sopimusravintolana.

Viime viikolla Etelä-Saimaan vieraillessa ravintolassa, oli sen salissa 12 ihmistä ruokailemassa.

Poliisi on ottanut vastaan myös tähän asiaan liittyvän tutkintapyynnön.

Kaikkea sopimusruokailua ei ole tarkoitus sallia

Kaakkois-Suomen poliisi toteaa nyt tiedotteessa, ettei kaikkea niin sanottua sopimusruokailua ole ollut tarkoituksena sallia. Poliisin mukaan kuulostaa vieraalta ajatus siitä, että ihmiset eri työpaikoista kokoontuisivat omien sopimustensa perusteella samaan paikkaan ruokailemaan. Sen sijaan samassa paikassa muutoinkin työskentelevät voivat edelleen myös ruokailla samassa paikassa.

Tilapäinen lakimuutos ei ole tuonut poliisille uusia toimivaltuuksia valvontaan liittyen eikä ravintolatoimintaa ole kiellosta huolimatta säädetty rangaistavaksi. Poliisi valvoo normaalien poliisilain toimivaltuuksiensa puitteissa, ja puuttuminen tehdään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

Juttu täydentyy.