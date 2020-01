Painettu lehti ei ilmesty tänään, mutta tarjolla on tuhti näköislehti — Lukupaketissa muun muassa stand up -koomikko Ursula Herlin, Pekka Sauri sekä Salmisen perheen yhteisvanhemmuus

Painettu lehtemme ei tänään ilmesty loppiaisen takia, mutta tilaajille on tarjolla tuhti näköislehti. Päivän näköislehden löydät verkkosivujen ja mobiilisovelluksen näköislehtivalikosta.



Tänä vuonna näköislehtemme ilmestyy myös niinä päivinä kun painettua lehteä ei jaeta, eli uudenvuoden päivän lisäksi esimerkiksi loppiaisen jälkeisenä päivänä, pääsiäisenä sekä jouluna.



Tässä viisi poimintaa näköislehden juttutarjonnasta:



1. Janne ja Sini Salmisen perheessä arki sujuu. Joillekin toimiva yhteisvanhemmuus syntyy kuin itsestään, toisten pitää opetella sitä enemmän.

2. Shetlanti on ponien paratiisi. Tuulisilla, puuttomilla nummilla vaeltelevat pörröiset shetlanninponit ovat kuin satukirjasta.

3. Entinen kaupunginjohtaja Pekka Sauri oli sosiaalisen median edelläkävijä – mutta hänkin on mokannut somessa.

4. Rakkaus vaatii kaksi. Kakkonen on Sari Vettenvirran ja Mikko Kiisken onnennumero, joten heidän tuleva hääpäivänsä on tietenkin 22.2.2020

5. Ursula Herlin on kiltti stand up -koomikko. Hänen esityksissään kenenkään ei tarvitse piileskellä takarivissä.