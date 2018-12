Syyskuussa paljastuneen poliisin Youtube-vuodon esitutkinta on valmistumassa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja kihlakunnansyyttäjä Yrjö Pulkkinen Itä-Suomen syyttäjänvirastosta sanoo jutun siirtyvät syyteharkintaan tällä viikolla. Pulkkinen kertoo, että yhtä polisin henkilöstöön kuuluvaa henkilöä epäillään tapauksessa tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta.

Lain mukaan tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta tuomitaan varoitus tai sakkoja.

Tutkinnassa on ollut kyse poliisin esitutkintamateriaaliin kuuluvasta videotallenteesta, joka ladattiin Youtube-videopalveluun 14. syyskuuta. Kyseessä oli kuulustelunauha, joka liittyi Lappeenrannan teollisuusalueella viime keväänä tapahtuneeseen ammuskelutapaukseen ja siihen liittyneeseen rikoskokonaisuuteen. Kuulustelu oli pidetty Imatralla Kaakkois-Suomen poliisin tiloissa.

Tapauksessa tutkinnanjohtajana on ollut kihlakunnansyyttäjä, ja koska tutkinta on koskenut Kaakkois-Suomen poliisia, on tutkinnanjohtajan apuna ollut rikostutkija Itä-Suomen poliisista.

Youtubeen ladatulta kuulusteluvideolta paljastui muun muassa kuulusteltavan henkilöllisyys. 18 minuutin pituisella videolla kerrottiin myös epäiltyjen henkilötietoja. Videota ehdittiin katsoa Youtubessa yli 11 000 kertaa. Nyt videota ei enää löydy palvelusta, vaan sivusto ilmoittaa, että ”sisältö ei ole saatavilla tämän maan verkkotunnuksessa valtion viranomaisten virallisen valituksen vuoksi”.