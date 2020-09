Etelä-Karjalassa tuli tietoon neljä uutta koronatartuntaa

Etelä-Karjalassa on kirjattu perjantain jälkeen neljä uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä 39, ilmenee THL:n koronakartasta. Tartunnoista 27 on tilastoitu Lappeenrantaan. Eksoten sivuille uudet tapaukset päivittyvät maanantaina.

Eksoten terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula vahvistaa, että lauantaina Etelä-Karjalassa tuli tietoon yksi ja sunnuntaina kolme tartuntaa lisää. Tartuntaketjuja vielä selvitetään, mutta ainakin osin ne näyttävät Karhulan mukaan liittyvän aikaisempiin tartuntoihin viime viikolta, mutta on joku uusikin tapaus.

– Ymmärtääkseni näiden lähde on kotimaassa, Karhula sanoo.

Potilaat ovat pääosin hyväkuntoisia, hän toteaa.

– Turvaväleistä ja käsihygieniasta on syytä pitää huoli. Tartunnan voi saada Etelä-Karjalastakin, Karhula muistuttaa.