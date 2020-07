Ainonkatu 29:n purkutyöt käynnistyneet ryminällä – Viereinen jalankulkutie ja parkkipaikat poissa käytöstä yli vuoden

Ainonkatu 29:n rakennuksen purkutyöt on aloitettu tällä viikolla Lappeenrannan satamassa. Purkutyönjohtaja Kalle Luostarinen kertoo, että työn alkuvaiheessa purettavaan rakennukseen on tehty aluksi haitta–ainepurku

– Tässäkin kiinteistössä oli asbestia sisällä, joten asbestiurakoitsija kävi purkamassa sen pois rakennuksesta.

Ainonkatu 29 sijaitsee Lappeenrannan sataman tuntumassa, lähellä autotietä ja jalankulkuväylää, minkä vuoksi paikka on purkamiseen suhteellisen ahdas.

– Ainonkatu on niin lähellä kiinteistöä, että asiaan on otettu katutyölupa. Jalkakäytävä sekä tienvarressa oleva autojen paikoitusalue on rajattu työmaakäyttöön.

Jalkakäytävä ja autojen parkkipaikat ovat työmaakäytössä yli vuoden, eli vanhan rakennuksen purkamisen ja uuden rakentamisen ajan. Autokaistoihin purkutyömaa ei vaikuta ainakaan purkamisvaiheessa.

– Väliaikaisia katkoja saattaa olla, mutta varsinainen työmaa–alue ei laajene siihen.

Kai Skyttä Purettava rakennus sijaitsee lähellä Ainonkatua, mikä tekee purkualueesta ahtaan.

Rakennuksen purkuun menee yli kuukausi

Jalkakäytävän ollessa poissa jalankulkijoiden käytöstä liikenne on ohjattu toiselle puolelle Ainonkatua. Luostarinen kertoo, että jalkakäytävä on katkaistu Ainonkatu 23:n rakennuksen kohdalla, ja liikenne ohjattu toiselle puolelle tietä. Toisella puolella työmaata jalkakäytävä katkeaa panimorakennuksen kohdalla. Aluetta rajaavat kaksi suojatietä, joiden kohdilla on opastukset jalankulkijoille.

Ainonkatu 29: purkutöihin on varattu seitsemän viikkoa, mutta Luostarinen arvioi, että työ on hoidettu noin kuukaudessa.

– Toki tässä on erilaisia vaiheita, esimerkiksi nyt kahdessa päivässä on purettu jo neljäsosa, mutta se ei ole lopullinen vauhti. Se tarkoittaa, että vasta maanpäällinen osuus on romahdutettu ja tavara lajiteltu. Ennen kuin tontti on tyhjä, kyllä siihen ainakin kuukausi menee.

Kai Skyttä Purkutyönjohtaja Kalle Luostarisen mukaan autokaistat voivat olla poikki satunnaisesti, esimerkiksi isojen, tilaa vievien purkukoneiden saapuessa työmaalle.

Kaupungin rakennustarkastaja Päivi Salminen kertoo, että keskeisestä sijainnistaan huolimatta Ainonkatu 29 on normaali keskusta-alueen purkutyömaa. Hän mainitsee, että Lappeenrannan ydinkeskustassa on purettu vanhaa ja rakennettu uutta koko viime vuodet.

– Työmaat tosiaan aiheuttavat hetkellistä haittaa, mutta sen jälkeen on sitten toivottavasti parempaa.